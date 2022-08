Wiemy kiedy Twój smartfon Oppo otrzyma ColorOS13

ColorOS to autorska nakładka chińskiego producenta, która właśnie została zaprezentowana w najnowszej odsłonie oznaczonej numerem 13. Bazuje ona na najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androidzie 13. Nie bez kozery producent zunifikował numerację nakładki z aktualnym systemem. Sama nakładka daje nam sporo nowości, zupełnie nowy design ma być lepiej, czytelniej i szybciej, a przy tym producent zapewnia poprawę współpracy pomiędzy różnymi urządzeniami. Jak na razie na screenach wygląda to całkiem ciekawie, ale oczywiście przekonamy się jak całość będzie działać dopiero gdy zadebiutuje wersja finalna. A przy okazji prezentacji najnowszej wersji nakładki otrzymaliśmy również listę urządzeń i daty debiutów poszczególnych łatek dla urządzeń Oppo.

wrzesień 2022: Oppo FindX3 Pro, Oppo Reno8 Pro 5G,

październik 2022: Oppo Reno8 5G, Oppo Reno7 Pro 5G, Oppo Reno7 5G, Oppo Reno7, Oppo Reno6 5G, Oppo F21 Pro, Oppo K10 5G, Oppo A77 5G, Oppo A76,

listopad 2022: Oppo Reno7 Z 5G, Oppo Reno6 Pro 5G, Oppo Reno6 Pro 5G Diwali Edition, Oppo Reno6 Z 5G, Oppo Reno5 Pro 5G, Oppo Reno5 Pro, Oppo F21 Pro 5G, Oppo F19 Pro+, Oppo K10, Oppo A96,

grudzień 2022: Oppo Find X5 Lite 5G, Oppo Find X3 Neo 5G, Oppo Find X3 lite 5G, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, Oppo Find X2, Oppo Reno8, Oppo Reno8 Z 5G, Oppo Reno5 5G, Oppo Reno5 Z 5G, Oppo A94 5G (Elsa), Oppo A74 5G,

pierwsza połowa 2023: Oppo Pad Air, Oppo Reno8 Lite 5G, Oppo Reno7 Lite 5G, Oppo Reno7 A, Oppo Reno6, Oppo Reno6 Lite, Oppo Reno5, Oppo Reno5 Marvel Edition, Oppo Reno5 F, Oppo Reno5 Lite, Oppo Reno5 A, Oppo F19 Pro, Oppo F19, Oppo F19s, Oppo A95, Oppo A94, Oppo A77, Oppo A74, Oppo A57, Oppo A57s, Oppo A55, Oppo A54 5G, Oppo A54s, Oppo A53s 5G, Oppo A16s.

Proces aktualizacji zaczął się wczoraj od modeli Oppo Find X5 Pro oraz Oppo Find X5. Sumarycznie w ciągu roku Chińczycy planują zaktualizować 35 różnych urządzeń, co sumarycznie przekłada się na 160 milionów użytkowników w 60 krajach na całym świecie. Proces jest rozciągnięty w czasie, ale wygląda na to, że wśród modeli, które otrzymają odpowiednie łatki będą również średniopółkowce i modele nieco starsze co powinno się chwalić. Oczywiście jak to bywa w tego typu rozpiskach trzeba brać na nie poprawkę, bo mogą być pewne przesunięcia czy model wypadnie z listy. Tak już się nie raz zdarzało. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy Wasz telefon załapał się na update.

Źródło: informacja prasowa