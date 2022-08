Samsung gorzej przędzie niż przed rokiem

Na wstępie już zaznaczę, że jeszcze rok się nie zakończył mamy sierpień, tak właściwie drugą jego połowę, ale już teraz pojawiają się pierwsze oznaki spowolnienia dla Samsunga. Jakie konkretnie? Cóż założenia sprzedażowe.

Do tej pory Samsung zakładał, że w bieżącym roku sprzeda ponad 300 milionów egzemplarzy swoich urządzeń. Liczba ta robiła wrażenie i nadal robi, tylko może się okazać, że tego pułapu w 2022 roku koreański producent nie osiągnie. Bowiem już teraz prognozy ilości sprzedanych urządzeń obniża do 260 milionów, co oznacza, że Koreańczycy zakładają wyniki gorsze niż w ubiegłym roku. W 2021 roku sprzedali 270 milionów egzemplarzy swoich urządzeń. Pandemia mimo iż trwa dobre kilka lat nadal odciska swoje piętno w wielu gałęziach przemysłu, użytkownicy również przez to że na świecie mamy wiele krajów gdzie gospodarki mocno wyhamowały, rośnie inflacja, to smartfon czy tablet nie staje się zakupem pierwszego rzutu przez co również coraz ciężej jest sprzedawać nowe telefony. Konkurencja również dorzuca swoje trzy grosze oferując często tańsze rozwiązania, które pod względem specyfikacji czy jakości wykonania nie odbiegają znacząco od sprzętu sygnowanego logiem Samsunga.

Zwolnienie na rynku mobilnych technologii w większym lub mniejszym stopniu odczuje każdy producent, jednak trzeba czekać do końca roku na ostateczne analizy, bo przecież przed nami jeszcze najgorętszy okres w roku czyli święta Bożego Narodzenia i Black Friday oraz Cyber Monday, te trzy daty odpowiadają często za lwią część sprzedaży więc jeszcze sporo może się zmienić. Na pewno trzeba wyniki Samsunga skonfrontować z całym rynkiem w 2022 roku, bowiem to również ma spory wpływ na działanie.

