Mamy kolejny smartfon z 200 Mpx aparatem

Magia liczb zawsze była na topie. Producenci sprzętu mobilnego na przestrzeni ostatnich lat co chwilę prześcigali się właśnie w różnych aspektach związanych z telefonami. Początkowo była to ilość pamięci RAM, przekątną ekranu czy liczba obiektywów. Teraz trochę ten wyścig zbrojeń zmienił swoje pole działania, ale dotyczy megapikseli w obiektywach aparatów, coraz większej bezramkowości itd. Zawsze dopisek, że telefon jest najlżejszy, najmniejszy czy najbardziej wydajny daje przewagę w stosunku do konkurencji. Przedrostek „naj” jest po prostu w cenie. Użytkownicy jednak nie zawsze patrzą na to kto jest naj, ale to już inna bajka i zupełnie inna kwestia.

Jakiś już dłuższy czas temu Samsung zaprezentował światu swoje autorskie rozwiązanie, które umożliwia robienie zdjęć nawet 200 Mpx. Samsung ISOCELL HP1 bo o tej optyce mowa pojawił się po raz pierwszy przy okazji premiery Moto X30 Pro, w Polsce ten model będzie znany jako Motorola Edge 30 Ultra. Kolejnym do tego zacnego grona dołączyło Xiaomi ze swoim modelem Xiaomi 12T Pro. Jak na razie model ten oficjalnie nie zadebiutował, ale wyciekło zdjęcie plecków urządzenia, gdzie widać konkretnie opis 200 Mpx. Dodam, że w porównaniu do pozostałych obiektywów 200 Mpx jednostka wygląda wręcz kosmicznie. Oczywiście jak na razie nie są to jeszcze w 100% potwierdzone informacje, ale można im wierzyć już w dużym stopniu, bo to kolejne źródło które potwierdza tego typu rozwiązanie w nadchodzącym ultraflagowcu od chińskiego producenta.

Osobiście liczę, że najnowsze modele od chińskiego producenta pojawiają się również poza Chinami i wówczas będziemy mogli przyjrzeć się bliżej najnowszemu rozwiązaniu od Xiaomi. Najpewniej nieco wcześniej będę mógł się zaznajomić z nowymi rozwiązaniami od Motoroli, więc przy okazji będzie okazja porównać oba fotosmartfony.

