Wiemy kiedy zadebiutują nowe iPhone’y

Okres ogórkowy mamy już za nami. Tak właściwie od ubiegłego tygodnia, tak mniej więcej przez dwa najbliższe miesiące nie będziemy się nudzić jeśli chodzi o nowe premiery czy to samych smartfonów czy akcesoriów. Producenci najczęściej właśnie na jesień zostawiają swoje najnowsze premiery, a dodatkowo całości sprzyjają targi IFA, które odbędą się w Berlinie jeszcze na początku września bieżącego roku. Premiery urządzeń od Samsunga już za nami, to najpewniej aktualnie najbardziej wyczekiwaną premierą są najnowsze urządzenia ze stajni amerykańskiego giganta z Cupertino.

Według najnowszych plotek debiut linii iPhone 14 ma odbyć się na konferencji zorganizowanej dokładnie 7 września, jest to trochę wcześniej niż zazwyczaj. W ubiegłych latach najczęściej event był organizowany w okolicy połowy września. Jednak dla samych fanów urządzeń z logiem nadgryzionego jabłuszka to dobra informacja, będą mogli poznać nowości szybciej niż się spodziewają.

Wraz z dokładniejszą datą premiery nowych urządzeń pojawiły się również nowe rendery. Rewolucji wizualnej nie ma, jest świeżej i nadal dosyć elegancko. Pojawiły się również pierwsze rendery z trybem Always on Display, który na urządzeniach z systemem sygnowanym zielonym robocikiem pojawia się już od dobrych kilku lat. Wydaje się również, że mamy mniejszego notcha i ramki wokół wyświetlacza, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są jeszcze oficjalne rendery, a na samo urządzenie przyjdzie nam poczekać do pierwszego tygodnia września. Wówczas właśnie 7 września światło dzienne powinna ujrzeć cała linia urządzeń od Apple.

Czekacie na najnowsze urządzenia ze stajni amerykańskiego giganta z Cupertino?

Źródło: gsmarena.com