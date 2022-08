Disney+ zauważalnie podrożeje i będzie z reklamami

Tak właściwie jeśli chodzi o Disney+ to ta platforma w Polsce jeszcze dobrze nie zagościła na naszych telewizorach i innych urządzeniach, tak już włodarze platformy podnoszą jej cenę. Dla przypomnienia w Polsce Disney+ wystartował 14 czerwca, czyli około dwóch miesięcy temu. Standardowa cena miesięcznego abonamentu to 28,99 zł, jest też możliwość wykupienia subskrypcji na rok z góry w lepszej cenie czyli 289,99 zł. Ci z Was którzy załapali się na specjalną przedpremierową promocję mogli roczny abonament wykupić za 229,99 zł więc całość wychodziła naprawdę korzystnie, jednak już teraz wiemy że już niedługo ceny te odejdą do przeszłości.

Na ostatniej konferencji Disney zapowiedział, że podstawowy miesięczny abonament z 7,99 dolara amerykańskiego wzrośnie do 10,99 dolara. Czyli mniej więcej w przeliczeniu na złotówki z około 36 zł do 50 zł. Spora podwyżka i najpewniej nie ominie Polski, ale w związku z tym, że ceny nie przekładają się bezpośrednio jeden do jednego w Polsce najpewniej kwota ta będzie oscylować w granicy około 40 zł za miesiąc abonamentu. W przypadku rocznego rozliczenia cena wzrasta z 79,99 dolarów do 109,99 dolarów. Co ważne pojawi się również wersja z reklamami w cenie wcześniejszego abonamentu, czyli 7,99 dolara miesięcznie, co ważne nie będzie on dostępny w rocznym pakiecie rozliczeniowym, więc w praktyce będzie wychodził dosyć drogo w porównaniu chociażby do rocznej możliwości wykupienia abonamentu. Jeśli chodzi o same reklamy mają trwać około 4 minut na godzinę materiału, ale są to tylko ogólne przypuszczenia, a sam Disney nie podał w tym względzie żadnych konkretów.

To, że podwyżki się pojawią wiedzieliśmy już od pewnego czasu, ale liczyłem że jako nowy rynek nas trochę ominą, jednak niestety nie. Najpewniej jednak nie będziemy pierwszym rynkiem gdzie abonament wzrośnie. Disney zapowiedział, że w Stanach Zjednoczonych zmiany będą od 8 grudnia, a w innych krajach dopiero w kolejnym roku. Jednak kiedy konkretnie tego niestety nie wiemy.

