LG prezentuje… tablet!

Powiem szczerze, że trochę mi brakuje smartfonów koreańskiego producenta na sklepowych półkach. Firma, która prężnie działała w szczególności z segmentem mobilnych technologii kilka lat temu totalnie wycofała się z rynku smartfonów. Przez ten czas słuch o smartfonach czy tabletach LG zniknął. Jednak teraz dosyć niespodziewanie Koreańczycy powracają, jednak nie ze smartfonem, lecz tabletem.

Mowa w tym wypadku o modelu LG Tab Ultra, czyli tak właściwie nazwa wskazywałyby na flagowca, a w praktyce jest to po prostu mocny średniopółkowiec. Po pierwsze sercem urządzenia jest układ Qualcomma, dokładniej Snapdragon 680 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Do tego dochodzi 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Przekątna ekranu to 10,35 cala o proporcjach 5:3. Pracuje on z maksymalną rozdzielczością 2000×1200 pikseli i przy odświeżaniu standardowym 60 Hz. Specyfikację uzupełnia główny aparat 8 Mpx i na froncie 5 Mpx. Do tego dochodzi bateria o pojemności 7040 mAh oraz całość działa pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 12.

Jak na razie LG zaprezentowało swój tablet na rynku koreańskim i tam został wyceniony na około 1500 zł. Nie wiemy czy pojawi się LG Tab Ultra jeszcze na innych rynkach, ale jeśli miałby kosztować po dodaniu wszystkich podatków około 1800 zł, wydaje się całkiem wygórowana cena. Tym bardziej, że konkurencja w tej półce cenowej ma znacznie lepsze oferty niż LG. Jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni koreańskiego producenta. Może to zwiastun kolejnych urządzeń, które pojawiają się na sklepowych półkach z logiem LG?

