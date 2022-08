Smartwatch za ponad 5000 zł? Tak, to Garmin Enduro 2

Wydawałoby się, że smartwatche to raczej urządzenia, których koszt raczej nie przekracza dwóch tysięcy złotych. Nawet te najbardziej wypasione i najmocniejsze wersje raczej nie przekraczają tej kwoty, a Garmin właśnie zaprezentował światu swój najnowszy zegarek, którego cena przekracza 5000 zł. To cena jaką trzeba dać między innymi za Galaxy S22+, czy nowe iPhone’y, a w sumie mówimy tylko o zegarku. Oczywiście specyfikacja i możliwości jakie daje nam to urządzenie w części rekompensują cenę, ale o tym za chwilę.

W przypadku najnowszego urządzenia mówimy o modelu Garmin Enduro 2, czyli flagowym urządzeniu, które dedykowane jest przede wszystkim osobom, które uprawiają sport już profesjonalnie. Po pierwsze w przeciwieństwie do dzisiejszych „zwykłych” smartwatchy na jednym ładowaniu Enduro 2 wytrzymuje nawet 150 godzin z GPSem, a nawet do 46 dni w trybie smartwatcha. Garmin wykorzystuje w tym przypadku baterie słoneczne, dzięki którym za dnia możemy doładować zegarek tak właściwie bez naszej ingerencji. Specyfikację uzupełnia wydajna latarka LED. Mamy również mapy NextFork, które informują nas o zbliżających się skrzyżowaniach szlaków, a także ich nazwach. Jest też cały system związany z aktywnością i system Health Snapshot, który bazuje na wielu parametrach zbieranych podczas treningów czy pieszych wędrówek między innymi tętnie, saturacji krwi, oddechu. Sporo jest składowych elementów, które są badane podczas wysiłku. Co ważne podobnie jak spora część pozostałych smartwatchy od Garmina tak i ten flagowiec ma możliwość płatności zbliżeniowych przy pomocy Garmin Pay.

Urządzenie w europejskim sklepie Garmina można dostać już za 1099 euro, co w przeliczeniu na złotówki daję już kwotę około 5200 zł. Drogo, ale zważywszy że jest to urządzenie dedykowane wąskiemu gronu odbiorców i nie każdy Kowalski będzie w stanie wykorzystać wszystkich możliwości Enduro 2.

Źródło: informacja prasowa