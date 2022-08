Składany tablet od Samsunga coraz bliżej

Do tej pory największym zainteresowaniem cieszyły się wśród urządzeń składanych smartfony, bo tak właściwie na sklepowych półkach można znaleźć kilka różnych wariacji na temat „składaków”. Wydaje się jednak, że początkowo zainteresowanie na tego typu nowości było znacznie większe, choć entuzjazm na pewno został stłumiony przez początkowo przeciętną dostępność urządzeń, po drugie cena. Koszt składanego telefonu początkowo to 10 000 zł, później stały się bardziej dostępne, choć jak na razie o urządzeniach ze średniej półki cenowej czyli powiedzmy za około 2000 zł musimy zapomnieć.

Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że portfolio urządzeń od koreańskiego producenta w kontekście składanych urządzeń powiększy się. Nie wiemy o nowych urządzeniach nic konkretnego, najpewniej będzie to flagowa seria tabletów i tutaj najczęściej przewija się nazwa Galaxy Tab Fold czasem z dodatkiem litery „Z”. Urządzenie w wersji składanej ma zostać oficjalnie zaprezentowane przy okazji premiery najnowszej dziewiątej generacji tabletów od Samsunga czyli Galaxy Tab S9, zgodnie z harmonogramem będzie to w okolicach pierwszego kwartału przyszłego roku.

Tak jak wspomniałem wcześniej powyższe informacje trzeba brać ze sporym dystansem i do ich uwiarogodnienia może nieco czasu upłynąć. Mimo wszystko skłądany tablet wydaje się rozwiązaniem, które naturalnie wpisuje się w ten trend składanych urządzeń. Ciekaw jestem na jakiej wielkości przekątną producent się zdecyduje, bowiem już Galaxy Tab S8 Ultra to już blisko 15 calowy wyświetlacz, będzie on większy niż się spodziewamy? Oczywiście czas pokaże, ale składany tablet może być niezwykle ciekawym rozwiązaniem i jeśli tylko zostanie rozsądnie wyceniony może stać się hitem sprzedaży.

