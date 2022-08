Biblia e-biznesu 3.0 – recenzja książki

Niewiele książek związanych z e-commerce czy ogólnie szeroko pojętą sprzedażą w internecie wzbudza tyle emocji. W ubiegłym roku światło dzienne ujrzała najnowsza wersja Bibli e-biznesu oznaczona numerem 3, a dla przypomnienia pierwsza edycja to 2013 rok, kilka lat później „dwójka” i w 2021 roku trzecia edycja. Miałem okazję zapoznać się z całą trójką. Powiem szczerze, przez blisko 10 lat zmieniło się całkiem sporo, a te książki świetnie pokazują ewolucję i rewolucję jaka miała miejsce w e-commerce na przestrzeni lat. Biblia e-biznesu 3.0 to opasłe tomiszcze. 856 stron, 159 rozdziałów, a także i przede wszystkich, aż 83 autorów, którzy składają całą wiedzę w jeden podręcznik. Nie ma na rynku podobnej pozycji, która w taki sposób zbiera wszelkie informacje związane ze sprzedażą w internecie, ale o tym za chwilę.

Po pierwsze to co rzuca się w przy pierwszym zetknięciu z tą książką to jej objętość. 856 stron do tego twarda oprawa i całość ładnie zszyta wygląda to naprawdę dobrze. Oczywiście swoje też kosztuje bo cena sugerowana przez wydawcę to 147 zł, ale często można ją dorwać już za około 100 zł. Jednak to co najważniejsze to wiedza jaką przekazuje ta książka. Biblia e-biznesu 3.0 internetowy biznes rozkłada na czynniki pierwsze, dzięki czemu możemy sprawdzić co w temacie piszczy. Książka została podzielona na 10 głównych rozdziałów

– Cele modele i strategie e-biznesu

– Sklep internetowy,

– Platformy aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe i inne marketplace’y

– Usługi online

– E-marketing

– Komunikacja z klientem

– Optymalizacja i logistyka

– Poprawa efektywności sprzedaży

– E-biznes, a prawo

– BHP w e-biznesie

Jak sami widzicie powyższa lista rozdziałów może Wam już bardzo dużo powiedzieć na temat tego czego możemy się spodziewać po Biblia e-biznesu 3.0. To co rzuca się w oczy to pełna kompleksowość rozwiązania. Tak właściwie możemy zacząć od tego jak zbudować własny biznes, od pomysłu czyli kartki papieru i długopisu poprzez wybranie odpowiedniej platformy sprzedażowe. Po uruchomieniu również mamy obszerny rozdział o e-marketingu, a także komunikacji z klientem. Osobną część poświęcono prawu. Co jest również bardzo ważne szczególnie na początku, gdy sami zarządzamy większością spraw kadrowych i księgowych. Nowością jest BHP w e-biznesie. Ci z Was, którzy mają poprzednie wersje również znajdą coś dla siebie. Przede wszystkim od publikacji poprzedniej wersji 2.0 minęło kilka lat, więc część informacji uległa zmianie, do tego rozdziały zostały nieco inaczej rozpisane i poruszają inne tematy, to co aktualnie jest najbardziej przydatne, więc myślę, że Biblia e-biznesu 3.0 można spokojnie kupować nawet będąc w posiadaniu poprzednich tomów, bo tutaj dostaniemy dalsze rozwinięcie i aktualizację tematu. Co ważne nie jest to książka napisana szczególnie skomplikowanym językiem. Dzięki czemu niemal każdy, kto będzie chciał stworzyć swój własny internetowy biznes będzie mógł z marszu sięgnąć po tę książkę.

Myślę, że Biblia e-biznesu 3.0 jest najlepszą i najbardziej kompletną tego typu książką dostępną na polskim rynku. Zbiera w sobie tak właściwie wszystkie najważniejsze informacje z każdej dziedziny e-commerce. Jest obszerna. Czy jednak w 100% wyczerpuje ten temat? Zdecydowanie nie, bo w większości wypadków można by każdy rozdział rozbudować o kolejne kilkaset stron, ale tak skondensowana wiedza jaka pojawia się Biblia e-biznesu 3.0 to zdecydowanie rarytas z którego warto skorzystać. Poszczególne rozdziały mogą być pretekstem to dalszego rozwoju i szukania następnych książek skupiających się ściśle na danej tematyce, aspekcie sprzedaży w internecie. Osobiście polecam gorąco. Nawet jeśli masz w swoim księgozbiorze pierwsze i drugie wydanie, trzecie uzupełnia i aktualizuje wiele rzeczy, a przy tym wprowadza sporo nowości.