Samsung Galaxy S23 Ultra z 200 Mpx aparatem?

Sezon na pierwsze plotki i odnoszące się do przyszłorocznych flagowców koreańskiego producenta już w 100% można uznać za otwarty. Do tej pory mieliśmy do dyspozycji bardzo szczątkowe informacje odnośnie linii Galaxy S23, ale z tygodnia na tydzień dostajemy coraz więcej danych na temat nadchodzących urządzeń. Jednak już na wstępie zaznaczę, że mimo wszystko nie są to jeszcze pełne dane z grafikami i wizualizacjami, ale te które już otrzymujemy mogą napawać pewnym optymizmem.

Kilka dni temu miałem okazję pisać na łamach MobileWorld24.pl na temat nowych sensorów od Samsunga, które zostały opatentowane. Według przeciekowych informacji będą to sensory aż 450 Mpx, jednak zanim trafią do seryjnej produkcji w telefonach nawet flagowych może jeszcze minąć sporo czasu. Jednak to co jest teraz w zasięgu roku to 200 Mpx matryce. Chunvn8888 sugeruje, że właśnie taką optykę ujrzymy w najmocniejszej wersji od Samsunga, mowa w tym wypadku o Samsungu Galaxy S23 Ultra i będzie to sensor nazwany jako HP2. Ma on być dostępny tylko i wyłącznie dla flagowców z linii Ultra. Pozostała część specyfikacji jak na razie owiana jest tajemnicą, choć można już wnioskować parę rzeczy. Najpewniej na całym świecie będziemy mogli cieszyć się z linii Galaxy S23 wraz z zaimplementowanym najnowszym flagowym układem Qualcomma czyli Snapdragonem 8 Gen 2, który powinien oficjalnie ujrzeć światło dzienne pod koniec bieżącego roku. Druga sprawa to premiera linii Galaxy S23. Według przecieków zgodnie z ostatnimi trendami telefony te mają się pojawić na sklepowych półkach już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jeśli chodzi o plotki związane z najnowszymi Galaxy S23 to byłoby na tyle. Informacje nie są szczególnie rozbudowane, ale ciężko coś bliżej powiedzieć, gdy do premiery najnowszych modeli ze stajni koreańskiego producenta przyjdzie nam poczekać około pół roku.

