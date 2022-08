Wiemy kiedy zadebiutuje Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro

Powoli zaczyna kończy się okres ogórkowy wśród mobilnych technologii. Z roku na rok trwa on coraz krócej i teraz ciężko powiedzieć, czy trwa nawet miesiąc. Jednak to, że lada moment czeka nas wysyp różnego rodzaju premier dla fanów mobilnych technologii jestem pewien. Już za półtora tygodnia festiwal premier rozpocznie koreański producent wraz z konferencją związaną ze składanymi telefonami i zegarkami. Jednak to zdecydowanie nie wszystko.

Amerykański gigant z Mountain View już od dobrych kilku lat na przełomie września i października prezentuje swoje najnowsze topowe smartfony. Najpewniej w bieżącym roku sytuacja będzie wyglądać dosyć podobnie. Przeciekowe informacje sugerują, że już 6 października 2022 roku na konferencji Google zaprezentuje Pixela 7 oraz Pixela 7 Pro. Wówczas też ruszy pre-order, który będzie trwał przez kolejny tydzień do 13 października. Wówczas też telefony pojawią się na sklepowych półkach.

Niestety jeśli chodzi o same telefony nie mamy zbyt wielu informacji o specyfikacji czy nowościach, które wprowadzi najnowsza siódma już generacja Google Pixel. Kilku rzeczy raczej na 100% możemy być pewni. Po pierwsze będzie najpewniej drogo, po drugie telefony te nie będą w oficjalnej dystrybucji w Polsce co oznaczać będzie jeszcze wyższe ceny. Po trzecie fani mobilnej fotografii nie powinni czuć się zawiedzeni, bo do tej pory telefony z tej rodziny raczej pod tym względem nie miały się czego powstydzić. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne przeciekowe informacje związane z Google Pixel. Czego Wy się spodziewacie od najnowszych urządzeń amerykańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: pocketnow.com