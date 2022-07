Wkrótce poznamy OnePlus Nord Watch, czyli tańszy smartwach od OnePlusa

Odnoszę wrażenie, że aktualnie zegarki, a tak właściwie smartwatche, pojawia się ich znacznie więcej niż chociażby dwa czy trzy lata temu. Coraz częściej tego typu urządzenia znajdują się na nadgarstkach Polaków. Dobre kilka lat temu największą bolączką smartwatchy było to, były pokaźnych rozmiarów i nieraz nie pasowały do bardziej eleganckiego looku. Jednak w praktyce okazało się, że tutaj można coś zrobić zarówno rozwiązania wyglądające jak zwykły zegarek, ale również z prostokątną kopertą. Drugim elementem, który mocno uległ zmianie to cena urządzeń. Jeszcze kilka lat temu kupno smartwatcha (z prawdziwego zdarzenia) za poniżej 1000 zł graniczyło z cudem, teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

This is your 1st look at the OnePlus Nord Watch. As I leaked earlier, it's coming soon to India. Will feature a rectangular dial, spo2, heart-rate monitoring, sleep monitoring, custom watch faces support. There's a dedicated N Health app.

Feel free to retweet.#OnePlusNordWatch pic.twitter.com/kiGOge3BPZ

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 27, 2022