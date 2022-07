Qualcomm przypadkowo zdradza plany Samsunga

Mimo iż wydawałoby się, że sezon ogórkowy w pełni tak w ostatnim czasie w świecie mobilnych technologii pojawia się całkiem sporo ciekawych informacji związanych zarówno z premierami nowych urządzeń jak i tematami około smartfonowo-tabletowymi. Chociażby wczoraj miał premierę najnowszy flagowiec tajwańskiego producenta, a w przeciągu kilku najbliższych dni będziemy świadkami kolejnych konferencji i premier. Jednak poniższa informacja pojawiła się dosyć niespodziewanie i tak właściwie jest to swego rodzaju potwierdzenie spekulacji, które pojawiały się w internecie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.

Samsung już od dobrych kilku lat forsuje rozwiązanie w którym to do swoich flagowców w zależności od regionu w jakim sprzedaje swój telefon implementuje różne procesory. W Europie uświadczymy procesory z linii Exynos, a w obu Amerykach z kolei mamy Snapdragona od Qulacomma. Taki podział od lat się nie podoba użytkownikom Exynosów, bo po prostu są to najczęściej urządzenia ciut mniej wydajne a przy często mocno się grzeją. Jednak wskazuje wszystko na to, że ten prezes i CEO Qualcomma potwierdził wcześniejsze rewolucję poniższymi słowami.

„Przez ponad dwie dekady pracowaliśmy wspólnie, aby przewodzić branży i cieszymy się z kontynuacji tego strategicznego partnerstwa w celu rozwoju innowacyjnych technologii i produktów, wykorzystujących platformy Snapdragon, aby zasilać jeszcze więcej urządzeń Samsunga klasy premium na całym świecie.”

Najważniejszy jest ostatni fragment zdania, gdzie Qualcomm chce zasilać więcej urządzeń Samsunga klasy premium. To jednoznacznie może wskazywać na rozszerzenie dostępności układów Qualcomma na wszystkie telefony Galaxy S na cały świecie. Do tej pory różne plotki pojawiały się na temat Samsunga i rozwiązania tego problemu, ale minęło kilka lat i widać, że dopiero teraz uda się załatwić cały temat. Czekacie na Galaxy S23 z układami Qualcomma? Będą one miały sens? Czy jednak wolicie samsungowe Exynosy? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem .

Źródło: pocketnow.com