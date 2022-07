Wiemy, które smartfony Xiaomi, Redmi i POCO otrzymają MIUI 14

MIUI to autorska nakładka chińskiego producenta, która szturmem zdobyła serca fanów mobilnych technologii. Tak właściwie zanim Xiaomi było znane na całym świecie to właśnie tworzyli oni autorską nakładkę MIUI, dopiero po jakimś czasie pojawiły się pierwsze smartfony z logiem Xiaomi. Dzisiaj możemy mówić już o MIUI oznaczonym numerem 14, które ma powoli zacząć się pojawiać na urządzeniach chińskiego producenta. Proces jednak ten będzie trwał wiele miesięcy, a najpewniej w pierwszej kolejności odpowiedni update otrzymają posiadacze tegorocznych flagowców czyli Xiaomi 12 czy wersji oznaczonej dodatkowo „S”. Dodam na starcie, że w przypadku MIUI 14 nie oznacza jednocześnie aktualizacji do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Część urządzeń może taki update otrzymać, ale trzeba wziąć pod uwagę, że zdecydowanie nie wszystkie urządzenia otrzymają obie aktualizację.

Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Lite, 12T, 12T Pro,

Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, Mi 11 Lite (4G/5G), 11i, 11i HyperCharge,

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11X, Mi 11X Pro,

Xiaomi MIX 4, MIX Fold,

Xiaomi Civi, Civi 1S,

Xiaomi Mi Note 10 Lite, Mi 10, Mi 10i 5G, Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite,

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G,

Redmi Note 11, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11T 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11 Pro 5G,

Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Lite, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T 5G, Redmi Note 10T JE, Redmi Note 10 Pro 5G,

Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 9 Pro 5G,

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Gaming, Redmi K50i, Redmi K50i Pro, Redmi K50S, Redmi K50S Pro, Redmi K40S, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, Redmi K40, Redmi K40 Gaming, Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Ultra, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro,

Redmi Note 8 (2021),

Redmi 10C, Redmi 10A, Redmi 10 Power, Redmi 10 (wersja indyjska), Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime+ 5G, Redmi 10, Redmi 10 Prime, Redmi 10 Prime 2022, Redmi 10 2022,

Redmi 9T, Redmi 9 Power,

Redmi Note 11E, Redmi Note 11E Pro, Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+,

POCO M2, POCO M2 Reloaded, POCO M2 Pro,

POCO M3, POCO M3 Pro 5G,

POCO M4 Pro 4G, POCO M4 5G, POCO M4 Pro 5G,

POCO M5, POCO M5s,

POCO X3 NFC, POCO X3, POCO X3 Pro, POCO X3 GT,

POCO X4 Pro 5G, POCO X4 GT,

POCO F4, POCO F3,

POCO C40, POCO C40+.

Jak sami widzicie lista urządzeń jest całkiem długa, choć dziwi brak chociażby linii Xiaomi 9, które nie jest jeszcze przesadnie starym smartfonem. Braków na liście na szczęście nie jest przesadnie dużo, bo mimo wszystko MIUI dla Xiaomi to absolutny priorytet. Co do nowości jakie wprowadza ten update raczej nie ma co się spodziewać fajerwerków. Rozbudowana zostanie galeria, dodatkowa ochrona przed oszustami i kilka pomniejszych zmian. Cóż jak sami widzicie to raczej kosmetyka, niż zmiany, które miałyby szturmem podbić serca użytkowników.

