realme Pad X oficjalnie zaprezentowany

Urządzeń mobilnych pokroju tabletów mimo iż na sklepowych półkach zaczyna ich się pojawiać coraz więcej nie ma zbyt dużo. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę aktualny okres ogórkowy, gdzie w ogóle ciężko o jakąkolwiek premierę. Dlatego też z ciekawością przyjrzałem się najnowszemu urządzeniu ze stajni chińskiego producenta. Oczywiście tym razem mowa o tablecie czy realme Pad X.

Do tej pory realme w swojej ofercie miało już kilka modeli w różnych wariantach. Mieliśmy okazję poznać podstawowy model, ale również wersję mini. Oba tablety to ciekawe urządzenia, które raczej można zaliczyć do średniej półki cenowej. Jak sprawa wygląda w przypadku realme Pad X? Przede wszystkim najnowszy tablet jest zauważalnie większy od poprzednich urządzeń tego typu w portfolio realme. Ma on ekran o przekątnej 11 cali, który pracuje z rozdzielczością 2K. Sercem tabletu będzie średniopółkowy układ Qualcomma czyli Snapdragon 695 do tego dochodzi 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty pamięci microSD. Specyfikacją uzupełnia całkiem pojemna bateria 8340 mAh, z obsługą szybkiego ładowania do 33 W. Główny aparat to 13 Mpx jednostka, natomiast od frontu mamy 8 Mpx oczko. Warto dodać, że urządzenie zostało wyposażone aż w cztery głośniki, które wykorzystują technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Całość została upchana w niewielkiej obudowie o grubości 7,1 mm i do tego waży raptem 499 gram. Zakładając, że mamy do czynienia z 11 calowym tabletem wynik naprawdę bardzo dobry.

Na koniec pozostała sprawa ceny, jak na razie nie wiemy kiedy i czy w ogóle ten model trafi do Europy, ale przeliczając z cen z Indii (bo tam realme Pad X został zaprezentowany) całość wygląda tak.

4 GB/64 GB WiFi – 19999 rupii około 1200 złotych,

4 GB/64 GB 5G – 25999 rupii około 1500 złotych,

6 GB/128 GB 5G – 27999 rupii około 1650 złotych

Dajcie znać w komentarzach czy czekacie na najnowsze urządzenie ze stajni chińskiego producenta.

