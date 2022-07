Dobierz najlepszą dla siebie ofertę w Orange Flex

Chcesz dowiedzieć się, co to jest Orange Flex? Sprawdź najważniejsze informacje o tym planie komórkowym i promocjach. Dowiedz się więcej o tym, jak działa Orange Flex i poznaj zalety tego rozwiązania!

Orange Flex – co to jest? Dlaczego warto być we Flexie?

Orange Flex to intuicyjny plan komórkowy, który obsługujesz w pełni przez aplikację. Bez wychodzenia z domu, podpisywania umów i bez problemu! Do Flexa możesz przejść z Orange i nju mobile, ale również z innych sieci lub stworzyć nowy numer. A dlaczego warto przejść do Flexa?

Oferta Orange Flex dla Ciebie to darmowe rozmowy, SMS-y, MMS-y i nielimitowane social media. Korzystasz do woli z Messengera, Facebooka, Instagrama i innych mediów społecznościowych, a Twoja paczka GB nie maleje. Dlaczego warto być Flex? Sprawdź te zalety i dołącz do generacji Flex!

Elastycznie zmieniasz swój Plan – decyduj o tym, ile GB internetu potrzebujesz w danym miesiącu, zmieniając swobodnie swój Plan. Wszystko załatwisz szybko i prosto w aplikacji – bez odwiedzania salonu stacjonarnego i podpisywania dokumentów – to dopiero wygoda!

Dodatkowa karta e-SIM – we Flexie masz możliwość skorzystania z elektronicznej karty SIM, czyli e-SIM, jak i z tradycyjnych kart fizycznych. Możesz je zamówić i w kilka chwil zainstalować na dowolnym urządzeniu – smartfonie, tablecie czy smartwatchu. Korzystaj z numeru telefonu na dwóch urządzeniach!

Wygodne płatności – w apce Flexa możesz podpiąć swoją kartę płatniczą i opłacać wygodnie plan co miesiąc. Inna opcja to doładowywanie swoich środków na koncie Flex za pomocą BLIKA – wygodnie, szybko i bezpiecznie!

Orange Flex. Twoja sieć w aplikacji!



Orange Flex – oferta i promocje

W Orange Flex wybierasz preferowany Plan i korzystasz z takiej paczki GB, jaka odpowiada Ci w danym miesiącu – od 15 GB internetu do nawet 150 GB. W Planach od 45 GB masz dostęp do ultraszybkiego 5G. Możesz elastycznie zmieniać swój Plan, dodając lub odejmując gigabajty.

Teraz, przechodząc do Flexa od innego operatora, możesz zyskać 3 miesiące po 1 zł za każdy. Jak to zrobić? Wystarczy, że podasz kod SIEMAFLEX podczas wybierania metody płatności za Plan. Atrakcyjnie, prawda? Nas to nie dziwi!

Poluj na inne promocje w Klubie Flexa – co wtorek ciekawe okazje! W sklepie Flexa możesz natomiast kupić świetną elektronikę w znacznie niższych cenach!