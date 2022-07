Nowy Snapdragon 8+ Gen 1 to krok w dobrą stronę?

Z najnowszymi układami czy to Qualcomma czy to Samsunga czy innych producent jest jeden zasadniczy problem. Z jednej strony oferują ogromną wydajność i super parametry (których notabene i tak w większości wypadków nie jesteśmy w stanie w 100% wykorzystać), a z drugiej strony co jest swego rodzaju konsekwencją bardzo dobrych osiągów bardzo mocno się grzeją. To nadmierne przegrzewanie się układów mobilnych nie dotyczy tylko obecnej generacji flagowych układów, a również wcześniej częściej lub rzadziej, ale pojawiły się tej natury problemy. Inna sprawa, że ciężko jest taki problem stricte rozwiązać przez odpowiednią aktualizację oprogramowania.

Ostatnia generacja czyli Snapdragon 8 Gen 1 to przysporzył niejednemu producentowi problemów związanych z grzaniem się urządzenia. Najbardziej dokuczliwe dla samych użytkowników jest fakt, że pod większym obciążeniem układ odcina część mocy dla bezpieczeństwa, najczęściej dzieje się tak podczas grania w gry i wówczas objawia się to spadkiem klatkarzu co w produkcjach online może być mocno frustrujące. Dlatego też jednym z priorytetów dla Qualcomma było takie przygotowanie odświeżonej wersji Snapdragona 8 Gen 1, by ten problem zniwelować lub by pojawiał się znacznie rzadziej. Najnowsze testy dowodzą, że możliwe że udało się Qualcommowi ograniczyć tego rodzaju błąd do minimum.

Jeden z YouTuberów miał okazję porównać w kilku testach oba układy dokładniej Poco F4 GT i najnowszy Xiaomi 12S Ultra. Jak sami widzicie tak właściwie w każdym z testów jakie wykonał redaktor przewagę miał Xiaomi 12S Ultra czyli właśnie Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Spadek mocy przy stress teście CPU był bardzo niewielki, co oznacza jedno – nowy układ Qualcomma z nadmiernym przegrzewaniem radzi sobie znacznie lepiej niż poprzednik. Oczywiście trzeba będzie zrewidować powyższe testy w codziennych testach, ale na pewno może być to krok w bardzo dobrą stronę.

Źródło: gsmarena.com