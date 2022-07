Xiaomi Mi Pad 6 będzie bezpośrednim konkurentem Samsunga Galaxy S8 Ultra?

Tabletów na sklepowych półkach jest coraz więcej, możemy przebierać wśród ofert od tych najmniejszych i najbardziej budżetowych rozwiązań, po te znacznie większe i również zdecydowanie droższe. Jednym z największych i najdroższych rozwiązań z kategorii tabletów jest właśnie Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, którego notabene miałem okazję testować przez ostatnie tygodnie (recenzja pojawi się na stronie już jutro). Jednak to co zaskakuje w przypadku pierwszego kontaktu z tabletem koreańskiego producenta to wielkość ekranu. Galaxy S8 Ultra to 14,6 calowy wyświetlacz, więc samo urządzenie zdecydowanie do najmniejszych i najbardziej mobilnych nie należy, ale widać, że chiński producent chce pójść w podobne ślady bowiem najnowsze przecieki ze stajni chińskiego producenta sugerują, że w tym roku otrzymamy kilka różnych wersji Xiaomi Mi Pad 6.

Według Digital Chat Station jeszcze w 2022 roku Xiaomi zaprezentuje oficjalnie trzy różne wersje wielkościowe Xiaomi Mi Pad 6. Mowa w tym wypadku o najmniejszym modelu o wyświetlaczu 11 cali, później będziemy 12,6 calowy ekran, a największy to już 14,6 calowa jednostka. Ta ostatnia ma być właśnie bezpośrednim konkurentem flagowego rozwiązania Samsunga. Ciekaw jestem czy również jak konkurent Xiaomi zdecyduje się na dodanie do zestawu rysika do obsługi urządzenia.

Powiem szczerze, że jestem zaskoczony podejściem Xiaomi, które raczej do tej pory nie zapędzało się w rewiry dużych tabletów. Oczywiście dla nas więcej konkurencji w danej kategorii przekłada się na lepsze ceny i ciekawe nowości, jednak nie zmienia to postaci rzeczy że 14,6 calowy tablet zdecydowanie nie jest dla wszystkich. Pomijając cenę, która w przypadku Galaxy S8 Ultra oscyluje w granicy około 6000 zł to i wykorzystanie w pełni potencjału tak dużego ekranu nie należy do najłatwiejszych. Co sądzicie o tak dużych tabletach? Korzystalibyście z nich (pomijając już samą cenę)? Dajcie znać w komentarzach.

