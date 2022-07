Xiaomi już w sierpniu zaprezentuje… samochód?

Jest niedziela, tak właściwie leniwe niedzielne popołudnie, gdy piszę tego newsa. Dlatego też mogę pozwolić sobie na małą dygresję i skok bok jeśli chodzi o tematykę mobilnych technologii. Do tej pory o samochodach jako takich pisaliśmy bardzo rzadko. Najczęściej w kontekście zmian i/lub narzekań na działanie Android Auto czy Apple Car. Jednak dzisiaj bardziej na „letnio” mam dla Was informacje związane z najnowszą premierą od chińskiego producenta Xiaomi.

Dosyć nietypowo, bowiem nie mówimy w tym wypadku o premierze kolejnego urządzenia typowo mobilnego czyli tabletu czy smartfona. Według przeciekowych informacji Chińczycy już w sierpniu pokażą swój pierwszy elektryczny samochód. Czy to powinno nas zdziwić? Fanów Xiaomi raczej nie, ze względu na to, że chiński producent już jakiś czas temu zapowiadał, że w przeciągu kilku najbliższych lat zainwestuje ponad dziesięć miliardów dolarów właśnie elektromobilność. W gwoli ścisłości Xiaomi pierwszy krok w tę stronę wykonało już jakiś czas temu prezentując w pełni elektryczny skuter, jednak mimo wszystko samochód to w ogóle inne półka.

Sierpniowa premiera wcale nie oznacza, że jeszcze w tym roku będziemy mogli jeździć samochodami Xiaomi. W przypadku jakiejkolwiek motoryzacji od prezentacji prototypu (bo ten pojazd jak na razie jeszcze nie jest przygotowany do produkcji seryjnej) do momentu sprzedaży dla klientów mija dobrych kilka lat. W tym wypadku plotki sugerują, że przy dobrych wiatrach w 2024 roku będą produkowane pierwsze seryjne modele elektryka od Xiaomi. To kolejny duży gracz technologiczny, który wszedł lub zamierza wejść w elektromobilność. Ciekaw jestem jak ta gałąź motoryzacji będzie wyglądać za te kilka lat, czyżby samochody spalinowe totalnie odeszły do lamusa? Cóż jak to powiadają pożyjemy zobaczymy, ale wiele znaków na niebie i ziemi właśnie sugeruje taki los spalinowych aut. Dajcie znać w komentarzach jak odnajdujecie się w elektrycznej codzienności samochodów.

Źródło:: gsmarena.com