Nothing Phone (1) wkrótce w Polsce

Telefonów Ci u nas dostatek. Na sklepowych półkach można znaleźć całe zatrzęsienie różnych marek urządzeń mobilnych. Są wśród nich starzy wyjadacze, ale również nowości. Do tej pierwszej grupy można zaliczyć między innymi Samsunga, Motorolę czy Xiaomi, ale są też świeżynki Infinix lub Nothing Phone. Urządzeń tych dwóch ostatnich firm jeszcze na polskich sklepowych półkach nie znajdziecie, ale na to wygląda że już wkrótce sytuacja ulegnie zmianie.

Nothing Phone (1) to pierwszy smartfon tej marki, który będzie dostępny w sprzedaży już w przyszłym tygodniu. Zacznijmy jednak od podstawy czyli specyfikacji. Otrzymamy 6,55 calowy ekran OLED w rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz. Sercem telefonu ma pozostać Snapdragon 778G+, 8 GB lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB ROM w zależności od wersji. Mamy również dwa aparaty główne 50 Mpx jeden główny i drugi szerokokątny oraz frontowy 16 Mpx. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4500 mAh, szybkie ładowanie 33 W, ładowanie zwrotne i bezprzewodowe. Specyfikacja na papierze wygląda przyzwoicie, ale jak to bywa w tego typu sprzętach diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze obudowa i podświetlenie, urządzenie ma przezroczystą obudowę z podświetleniem, które można personalizować dzięki czemu kolor może nas informować o rodzaju powiadomień. Również autorska nakładka będzie zawierała kilka ciekawych rozwiązań.

Telefon będzie dostępny w przedsprzedaży już 21 lipca od godziny 8:00 w kilku sklepach internetowych między innymi x-kom.pl, Media Expert czy Amazon.pl w kilku wersjach

8/128 GB, tylko czarny kolor – 2299 złotych,

8/256 GB – 2399 złotych,

12/256 GB – 2619 złotych.

Nothing Phone (1) to ciekawy telefon na pierwszy rzut oka inny niż inne, oczywiście jak w praktyce będzie się sprawował przekonamy się po redakcyjnych testach, ale myślę, że może być to całkiem niezły powiew świeżości wśród mobilnych.

