Nie instalujcie iPadOS 15.5 na swoich iPadach mini 6!

Ogólna reguła mówi, że każde urządzenie, które tak właściwie podłączone jest do internetu należy regularnie aktualizować. Wynika to z kilka bardzo podstawowych rzeczy. Jednak najważniejszą i tą fundamentalną zdecydowanie jest właśnie bezpieczeństwo. Bowiem najnowsze łatki prócz dodania nowych funkcjonalności najczęściej dodatkowo wzmacniają nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim łatane są wszelkie dziury, bugi czy backdoory. Bez takiego update’u potencjalny haker mógłby mieć dostęp do naszego urządzenia, a przede wszystkim naszych prywatnych danych. Jednak jak to bywa od każdej reguły są pewne wyjątki, a wyjątek potwierdza regułę. Więc w tym wypadku użytkownicy iPada mini szóstej generacji powinni wstrzymać się z aktualizacją do najnowszej wersji systemu. Dlaczego?

Część użytkowników, którzy postanowili już zaktualizować swoje tablety do iPadOS w wersji oznaczonej numerem 15.5 żałują swojej decyzji. Problem po wykonaniu aktualizacji pojawia się podczas ładowania urządzenia, a tak właściwie braku ładowania. Użytkownicy po aktualizacji skarżą się bowiem na zupełną nie możliwość naładowania tabletu. Co ważne zmiana ładowarki czy samego kabla nie rozwiązuje problemu. W takich przypadkach warto wstrzymać się z aktualizacją aż do rozwiązania producenta. Przy mało ważnym błędzie raczej to kilka dni i nowy update pojawia się po krótkiej chwili. Gorzej jeśli wydanie łatki wymaga znacznie więcej pracy niż początkowo zakładano, wówczas opóźnienie nie będzie problemem.

Dajcie znać czy mieliście już okazję zapoznać się z najnowszym update’m waszego iPada. Amerykański gigant z Cupertino wie o luce i rozpoczął już prace nad rozwiązaniem problemu.

Źródło: gsmaerna.com