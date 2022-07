Samsung Galaxy S23 tylko z układami Qualcomma?

Od dobrych kilku lat koreański producent rozdziela dwa rynki związane z mobilnymi technologiami, chodzi o obie Ameryki i Europę w tym Polskę. W tym pierwszym regionie mamy do czynienia z układami Qualcomma, które pod względem wydajnościowym są zauważalnie mocniejsze od swojej europejskiej wersji w której znajdziemy z kolei autorskie układy Samsunga czyli Exynosy.

Historia z tym, że w kolejnych generacjach swoich flagowców Koreańczycy chcą wyrównać wszystkie rynki i traktować je jednakowo przewija się rok do roku. Jednak do tej pory Samsung zdecydowanie trzyma się jednej wersji. W tym roku może finalnie sytuacja ulegnie zmianie ze względu na to, że najnowsze doniesienia ze stajni koreańskiego producenta wskazują, że włodarze Samsunga nie są zadowoleni z wyników swojego najnowszego układu Exynos 2300, który tworzony ma być w procesie 4 nm. Dlatego też pojawiają się spekulacje, że jedna w kolejnym roku czyli przy okazji premiery linii urządzeń Galaxy S23 wszystkie egzemplarze na całym świecie zostaną wyposażone w układ Qualcomma czyli najnowszego Snapdragona 8 Gen 2, który ma zostać oficjalnie zaprezentowany jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Co ważne podobnie jak Exynos 2300 ma być stworzony 4 nm procesie co powinno dać zauważalną przewagę układów Qualcomma nad nieudolnymi procesorami Samsunga.

Oczywiście jak to bywa w tego typu spekulacjach wszystko jeszcze może się zdarzyć, i finalnie ponownie otrzymamy Exynosy w Polsce w i w całej Europie jeśli chodzi o Galaxy S23. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni koreańskiego producenta. Wolicie w swoich flagowych modelach Exynosa czy Snapdragona? Dajccie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com