Nowa generacja Apple Watch zauważalnie urośnie w porównaniu do poprzedników?

Producenci sprzętu mobilnego starają się nas cały czas zaskakiwać, rozbudowywać swoje rozwiązania o nowe możliwości. Apple mimo iż od pewnego czasu nie wprowadza zbyt dużo nowości to zmiany się pojawiają, głównie kosmetyczne, ale mimo wszystko mogą wpływać na sam odbiór urządzeń. W przypadku swoich ubieralnych urządzeń czyli właśnie Apple Watch amerykański gigant z Cupertino pod względem wizualnym nie zmieniał zbyt wiele. Otrzymywaliśmy od lat cały czas prostokątną kopertę, która nie wszystkim przypadła do gustu, ale pod tym względem Apple jest konsekwentny. Nie pojawiła się do tej pory np. okrągła wersja zegarka, jedynie to co się zmieniało na przestrzeni lat to wielkość koperty.

Jak sami widzicie na powyższej grafice na przestrzeni lat podstawowa, mniejsza wersja zegarka urosła o 3 mm, większa również. Wydaje się to niezbyt dużo, ale w praktyce na nadgarstku widać zauważana różnicę. Inna sprawa, że Apple zmniejszył ramki wokół ekranu, więc mamy również większy wzrost powierzchni roboczej. Do tej pory pojawiały się na sklepowych półkach rok do roku dwa nowe modele – mniejszy oraz większy. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że najnowsza ósma już generacja urządzeń zostanie zaprezentowana niebawem i będziemy mieć okazję wówczas poznać trzy modele. Podstawowy 41 mm, większy 45 mm oraz największy 47 mm. Nowością będzie właśnie ten ostatni. 47 mm koperta będzie naprawdę duża i myślę, że przede wszystkim będzie dobrze wyglądać na całkiem sporym nadgarstku. Oczywiście w związku z tym, że jest to model większy z całą pewnością cena również będzie zauważalnie wyższa niż „zwykłego” 45 mm.

Czy jest sens prezentować co roku aż trzy wersje rozmiarowe jednego zegarka? Cóż trudno powiedzieć w tym momencie, z całą pewnością będzie sprzedawał się świetnie bo wszystkie urządzenia Apple po prostu sprzedają się bardzo dobrze. Jesteście zainteresowani zakupem takiego Apple Watch series 8 47 mm? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com