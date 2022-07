Nowe super flagowce Xiaomi nie pojawią się w Polsce?

Sezon ogórkowy w pełni. Od dobrych kilku tygodni ilość newsów i informacji związanych z najnowszymi urządzeniami z rynku mobilnych technologii zdecydowanie spadła. Jednak część producentów nic sobie z tego nie robi i tak właściwie nam fanom smartfonów i ogólnie rzecz biorąc wszelkich nowych technologii prezentuje kolejne swoje urządzenia. Oczywiście w tym momencie mówię o nikim innym jak Xiaomi, które właśnie zaprezentowało oficjalnie nową, a tak właściwie odświeżoną linię urządzeń Xiaomi 12S.

Początkowo plotki sugerowały, że do naszych rąk trafi jeden model, który będzie nazwany po prostu Xiaomi 12 Ultra, ale jednak Chińczycy do tematu podeszli inaczej oferując, nam aż trzy modele, który każdy z nich jest odświeżoną wersją swoich poprzedników, tak więc zaprezentowano Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro oraz Xiaomi 12S Ultra. Każdy z nich ma kilka nowości, choć najpotężniejszym i zdecydowanie najciekawszym rozwiązaniem bez dwóch zdań jest model z dopiskiem Ultra. Przede wszystkim za sprawą świetnego aparatu, który jako drugi zaraz po modelu Pro od Sony jest wyposażony 1 calową matrycę. Na papierze nie robi to tak dużego wrażenia, ale w praktyce to może być całkiem spory skok jakościowy jeśli chodzi o fotografię mobilną. Przeciekowe zdjęcia wykonane przy pomocy Xiaomi 12S Ultra były naprawdę świetne, jednak z ostatecznym werdyktem trzeba się wstrzymać właśnie do testów sampli urządzeń. Jednak może się finalnie okazać, że nasz rodzimy oddział nie będzie wypuszczał w Polsce tej odświeżonej wersji flagowców. Oczywiście nie są to jeszcze ostateczne decyzje i może się coś zmienić, ale osobiście jeśli miałbym strzelać który z modeli pojawi się na naszych rodzimych sklepowych półkach obstawiałbym Xiaomi 12S Ultra. Jest to zdecydowanie najciekawszy smartfon z całej generacji i nie ma również identycznego odpowiednika wśród linii „12”.

Jak na razie nie mamy żadnych konkretniejszych informacji, możliwe, że musi upłynąć nieco więcej czasu od premiery, byśmy mogli poznać plany chińskiego producenta w tym zakresie.

