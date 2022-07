Marka Infinix na start z dwoma smartfonami

Infinix to marka, która tak właściwie na sklepowych półkach jeszcze w Polsce się nie pojawiła i dopiero zamierza wprowadzić nowe urządzenia. Infinix Mobile wywodzi się z Honkongu i już teraz zapowiada, że w naszych sklepach znajdziemy dwa modele Infinix Hot 11 oraz Infinix Hot 11S. Już na starcie zaznaczę, że nie są to modele wysokopółkowe, lecz średnia i niższa półka najpewniej zakup takiego urządzenia to koszt maksymalnie do 1000 zł, ale o tym za chwilę.

Po pierwsze różnice pomiędzy Hot 11, a Hot 11S nie są kolosalne. W przypadku podstawowego modelu otrzymujmy ekran o przekątnej 6,82 cala IPS, HD+ i odświeżanie standardowe czyli 60 Hz. Wersja z „S” to już 6,78 calowy ekran również IPS, ale już Full HD+ oraz 90 Hz. Kolejną zauważalną różnicą jest procesor Hot 11 to układ MediaTeka Helio G37, natomiast Hot 11S to już Helio G88. Pod tym względem różnice w wydajności powinny być zauważalnie pomiędzy poszczególnymi modelami. Pozostała część specyfikacji jest już bardziej zbliżona do siebie. Mamy aparaty 50 Mpx oraz 2 Mpx, do tego 4 GB RAM i 64 ROM lub 6 GB RAM i 128 GB ROM. Różnice są jeszcze dwie bateria – Infinix Hot 11 to ogniwo o pojemności 6000 mAh, natomiast Hot 11S to już 5000 mAh. W jednym jak i drugim naładujemy baterię maksymalnie mocą 18 W. Druga większa różnica to brak NFC w podstawowym modelu.

Jak sami widzicie urządzenia należą do niższej i średniej półki więc cudów bym się pod względem wydajności nie spodziewał. Kiedy i w jakiej cenie zadebiutują na naszych rodzimych sklepowych półkach tego nie wiemy. Te informacje powinny się pojawić w ciągu najbliższych kilku tygodni. Czekacie na najnowsze urządzenia od Infinix Mobile?

Źródło: informacja prasowa