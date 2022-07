Anker PowerPort Speed 5 2x QC 3.0 – test multiładowarki

Anker to firma, która od dobrych kilku lat działa przede wszystkim w zakresie akcesoriów do smartfonów. Ten chiński producent w swoim portfolio ma powerbanki, okablowanie, ładowarki i wiele innych dodatków do urządzeń mobilnych. Jednak również pojawiają się pod innymi submarkami inne rozwiązania smart home takie jak inteligentne odkurzacze czy projektory. Od ponad dwóch tygodni miałem okazję testować multiładowarkę dzięki której naładujemy do pięciu urządzeń równocześnie. Jak się sprawuje w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka

Jeśli chodzi o opakowanie producent niczego nowego nie wymyślił. Mamy proste pudełko. W okienku możemy podejrzeć ładowarkę zanim całość rozpakujemy. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim samo urządzenie. Prócz niego dłuższy kabel zasilający. Nie mamy żadnych etui czy dodatkowych rozwiązań, ale w przypadku tego typu urządzeń nie oczekiwałem gratisowych dodatków.

Design oraz jakość wykonania

Jak przystało na multiładowarkę do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił pięć wyjść USB typu B, które pierwsze dwa są oznaczone błękitnym kolorem. Właśnie te dwa są odpowiedzialne za szybkie ładowanie Quick Charge 3.0. Pozostałe trzy wyjścia są już standardowe i nie mają żadnej dodatkowej technologii czy oznaczeń. Cała konstrukcja jest wykonana z plastiku, ale dzięki temu nie jest przesadnie ciężka. Konstrukcja jest zwarta i lekko zaoblona na krawędziach dzięki czemu łatwo się ją transportuje z innymi rzeczami w plecaku czy torbie. Plusem również jest długi kabel zasilający, dzięki czemu ładowarkę można podłączyć do gniazdka, a główny zestaw wyjść wystawić na biurku (w tym przypadku prosi się o specjalną podstawkę, ale w tę trzeba się uzbroić samemu. Design urządzenia jest zdecydowanie minimalistyczny i do naszej dyspozycji oddano pięć podstawowych wyjść 3 USB typu B, oraz dwa również USB typu C ale już ze wsparciem dla Quick Charge 3.0. Na krawędzi razem z zestawem wyjść mamy również diodę informującą o stanie ładowania.

Ładowanie

Przejdźmy do najważniejszego czyli właśnie ładowania. Pierwsze dwa wyjście USB są tymi, które odpowiadają za szybkie ładowanie. Wspierane są różne kombinacje natężenia i napięcia: 3.6V-6.5V / 3A, 6.5V-9V / 2A, 9V-12V / 1.5A oraz 5V/2.4A. Maksymalnie naładujemy z tych dwóch wyjść po 20 W mocy. Jest to szybkie ładowanie, ale wśród dzisiaj dostępnych rozwiązań 60 W czy 100 W wygląda to trochę przeciętnie. Producent mógł się pokusić o jedno wyjście ładujące na poziomie około 60 W, wówczas całość wyglądałaby znacznie lepiej. Pozostałe trzy wyjścia są już standardowe czyli do 10 W mocy. Szkoda, że producent nie zdecydował się na zaimplementowanie choć jednego wyjścia USB typu C. Warto zwrócić jeszcze uwagę, że odległości pomiędzy poszczególnymi portami USB nie są duże, więc jeśli chcemy podłączyć jakieś większe urządzenie trzeba mieć to na uwadze, że może nam zakryć kilka wyjść.

Podsumowanie

Anker PowerPort Speed 5 2x QC 3.0 to udana konstrukcja, która powinna spełnić oczekiwania mniej wymagających użytkowników. W dobie smartfonów ze średniej półki, które ładują się mocą 60 W tutaj maksymalnie taką moc wyciągniemy ze wszystkich portów naraz, jest to wynik przeciętny. Z drugiej strony na wyjazd, gdy chcemy ograniczyć ilość ładowarek sprawdzi się bardzo dobrze, wówczas musimy pamiętać jedynie o dobrym okablowaniu. Za około 150 zł otrzymujemy ładowarkę z pięcioma wyjściami, osobiście korzystałem z niej przede wszystkim do ładowania urządzeń typu pady do PS4, smartwatcha czy smartbanda oraz smartfonów. Rozwiązanie szczególnie przydatne gdy mamy wiele urządzeń, które chcemy ładować równocześnie.