Nowy wygląd przeglądarkowego Gmaila

Gmail to jedna z najbardziej popularnych usług w portfolio amerykańskiego giganta z Mountain View, a trzeba również zaznaczyć, że Google jednak ma kilka naprawdę sporych perełek w swojej kolekcji. Do tej pory Google starał się co jakiś czas odświeżać swoją usługę, dodając nowe rozwiązania, ale zmian wizualnych nie było już jakiś czas dłuższy (wersja jako aplikacja na smartfony przeszła później lifting). Dlatego też właśnie pojawiła się nowa wersja Gmaila dedykowana przeglądarkom czy jest lepsza od poprzedniej? No właśnie to chyba będzie już kwestia gustu.

Całość wygląda moim zdaniem lepiej niż do tej pory, mamy więcej szarości i stonowanych kolorów. Do tego pojawiła się lewa kolumna z czterema zakładkami Mail, Chat, Spaces, Meet. Wydaje się, że całość wygląda na trochę bardziej skondensowaną wersję niż poprzedni design. Widać tutaj sporo nowości z nowego designu Material You, który promuje amerykański gigant z Mountain View przy okazji najnowszych wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

Jak na razie nowy wygląd nie jest obowiązkowy, choć stopniowo będzie ustawiany jako domyślny wszystkim użytkownikom Gmaila na całym świecie. W związku z tym, że jest to dosyć rozbudowana usługa jak również zasięgowo duża, więc proces może zająć dobre kilka, nawet kilkanaście tygodni. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem jak Wam się podoba nowa odsłona Gmaila.

Źródło: phonearena.com