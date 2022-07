Wiemy praktycznie wszystko na temat Xiaomi 12S

Jeszcze jakiś czas temu informowaliśmy Was, że z początkiem lipca zobaczymy najnowszego super flagowca chińskiego producenta czyli Xiaomi 12 Ultra. Spekulacje okazały się błędne, bowiem w miejsce jednego urządzenia tak naprawdę zobaczymy odświeżoną całą rodzinę flagowych smartfonów od Xiaomi. Mianowicie już 4 lipca o godzinie 13:00 w Chinach rozpocznie się konferencja na której wspólnie z Leicą Chińczycy zaprezentują Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro i Xiaomi 12S Ultra. Zmiany pomiędzy aktualnymi najmocniejszymi urządzeniami są dwie.

Po pierwsze zyskamy nowy odświeżony układ Qualcomma czyli Snapdragona 8+ Gen 1, zmian w tym zakresie nie ma zbyt dużo, bo producent zdecydował się na podbicie taktowania układu, co powinno się przełożyć na wyższą moc obliczeniową. Osobiście liczę, że mimo wszystko Qualcommowi udało się przy tym procesorze zmniejszyć ilość wydzielanego ciepła, tak by smartfon nie grzał się tak mocno. Druga moim zdaniem ważniejsza zmiana dotyczy aparatu. W podstawowym modelu Xiaomi 12S będzie zaimplementowany sensor Sony IMX707, który wcześniej był dodany w Xiaomi 12 Pro. Asem w rękawie będzie na pewno Sony IMX989, jednak tutaj on będzie dostępny w najdroższym modelu z całej gamy. Oczywiście swoje trzy grosze dorzuci Leica. Mimo wszystko użytkownicy Xiaomi 12S powinni odczuć zauważalną różnicę w jakości zdjęć. Pozostała część specyfikacji wygląda już bardziej standardowo, bowiem mamy 6,28 ekran Full HD+ z 120 Hz odświeżaniem. Do tego dochodzi wcześniej wspomniany Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB RAM i 256 GB ROM, ogniwo o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem do 67 W, a bezprzewodowym 50 W.

Całość na papierze wygląda naprawdę ciekawie, choć powiem szczerze, czy co pół roku jest sens prezentować „nowe” odświeżone flagowce? Użytkownicy nie nadążają ze wszystkimi zmianami i nowościami, a Ci co kupili już „dwunastki” mogą czuć się rozczarowani, że dobrze się nie nacieszyli swoimi telefonami, a już teraz pojawiły się odświeżone modele. Tym bardziej, że najpewniej w grudniu zobaczymy już Xiaomi 13.

