Beta One UI 5.0 będzie dostępna już w lipcu

Dosłownie kilka dni temu miałem okazję pisać na temat rozpoczęcia prac nad najnowszą wersją autorskiej nakładki koreańskiego producenta. Oczywiście mowa tutaj o One UI i jej piątej generacji. Jednak wcześniejsze informacje się potwierdzają, a prace musiały wystartować nawet wcześniej, bowiem już dzisiaj plotki sugerują, że fani najnowszych flagowych modeli Samsunga będą mogli się cieszyć z One UI 5.0 w wersji beta już w lipcu.

Jak na razie informacje są mocno szczątkowe i są to plotki, ale według nich posiadacze Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra otrzymają dostęp do bety One UI 5.0 jeszcze w lipcu. Widać, że Samsung chce przyśpieszyć cały proces beta testów swojej nakładki, bo już teraz plotki sugerują, że oficjalna i finalna wersja One UI 5.0 dla tegorocznych flagowców pojawi się jeszcze w październiku. W ubiegłych latach często cały proces zaczynał się gdzieś w okolicach września, a kończył w grudniu pod koniec listopada. Oczywiście jeszcze do tego czasu może się sporo wydarzyć i zdarzają się w tej materii obsuwy, ale mimo wszystko myślę, że to ogólnie dobrze wróży szybkości pojawiania się nowej wersji Androida 13 i One UI 5.0. Co ważne najczęściej wraz z debiutem kolejnej generacji nakładki pojawia się nowa wersja systemu sygnowanego zielonym robocikiem i najpewniej będzie podobnie w tym roku.

Czekacie na One UI 5.0 i Androida 13 na Waszych telefonach? Zapisujecie się do testów wersji beta? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takim podejściu do aktualizacji ze strony koreańskiego producenta?

Źródło: gsmarena.com