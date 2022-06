Wiemy, kiedy konkretnie Qualcomm zaprezentuje Snapdragona 8 Gen 2

Wyścig na szczycie trwa w najlepsze. O miano najwydajniejszego układu mobilnego od dobrych kilku lat trwa zażarta rywalizacja przede wszystkim między Qualcommem i MediaTekiem. Pozostali producenci w tej najwyższej high-endowej półce zostają nieco w tyle, ale przede wszystkim liczą się Snapdragony 8 oraz układy Dimensity. Jakiś czas temu pojawiły się konkretniejsze informacje na temat Snapdragona 8+ Gen 1 oraz Dimensity 9000+. To procesory, które nie mają większych zmian w porównaniu do swoich podstawowych wersji, które zostały zaprezentowane jeszcze kilka miesięcy temu. Podbite taktowanie na kilku rdzeniach, ewentualnie nowy system zarządzania energią to tak właściwie tyle. Jednak dopiero następne generacje flagowych układów mają wnieść większy powiew świeżości. Oczywiście jak to bywa w plotkach jak na razie nie wiele wiemy na temat nadchodzącego wielkimi krokami Snapdragona 8 Gen 2, ale jedno już wiemy. Kiedy oficjalnie Qualcomm zaprezentuje swoje najnowsze dziecko.

Qualcomm właśnie ogłosił datę najbliższego własnego eventu odnośnie układów Snapdragon oczywiście chodzi o Snapdragon Tech Summit, który odbędzie się w dniach 14-17 listopada bieżącego roku. To tak właściwie jedyna oficjalna informacja, producent zapowiada, że więcej informacji odkryje nieco później. Jak na razie nam nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni tajwańskiego producenta.

Jakich nowości oczekujecie od Snapdragona 8 Gen 2? Osobiście liczę, że mimo wszystko będzie się mniej grzał w porównaniu do poprzednika, bo ten element to pięta Achillesowa tego rozwiązania, która do tej pory nie została w pełni rozwiązana.

Źródło: pockentow.com