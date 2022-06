Układ MediaTeka Dimensity 9000+ będzie jeszcze mocniejszy

Układy MediaTeka przez wielu użytkowników smartfonów i tabletów często były traktowane jako te gorsze, drugiego sortu. Ogólnie przyjęło się, że najmocniejsze i najlepsze są procesory Qualcomma a dopiero po nich MediaTeki. Jednak pod względem wydajnościowym najmocniejsze układy to praktycznie identyczne jednostki, Dimensity zauważalnie mniej się grzeje nawet przy większym obciążeniu więc pod tym względem wyprzedza nawet Qualcomma i Snapdragona 8 Gen 1.

MediaTek poszedł podobnym tropem co Qualcomm z rozwiązaniami dotyczącymi nowych układów, bo podobnie jak Qualcomma 8+ Gen 1 ujrzymy również Dimensity 9000+, który ma być o około 5% szybszym układem, a grafika o 10% mocniejsza. Podobnie jak poprzednik konfiguracja podstawowa układu to 1+3+4, jednak by uzyskać wyższą wydajność podbito taktowanie poszczególnych procesorów. Rdzeń Cortex X2 ma zyskać taktowanie z 3,05 GHz do 3,2 GHz, pozostałe rdzenie pozostają bez zmian. Pozostałe większe zmiany dotyczą modułu 5G, który pozwoli na uzyskanie szybkości downlinku do 7 Gb/s przy agregacji 3CC, do tego wsparcie dla Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

Jak sami widzicie zmiany zaproponowane przez MediaTeka nie są duże, ale jednak zauważalne. Dzięki nim użytkownicy powinni poczuć różnicę w mocy przy codziennym korzystaniu z urządzenia. Jak na razie nie wiemy dokładnie kiedy zadebiutuje Dimensity 9000+ w pierwszych urządzeniach, plotki sugerują, że będzie to trzeci kwartał bieżącego roku.

Źróło: gsmarena.com