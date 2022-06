Nowy Galaxy Watch 5 – oj będzie bardzo drogo

Na temat najnowszych urządzeń od koreańskiego producenta miałem okazję na łamach MobileWorld24.pl pisać już niejednokrotnie. Najpewniej kolejna generacja smart zegarków od Koreańczyków oficjalnie zaprezentowana zostanie jeszcze w wakacje bieżącego roku wraz z nowymi składanymi telefonami czyli Galaxy Fold i Galaxy Flip. Jednak ostatnie informacje z rodziną Galaxy Watch 5 nie napawały optymizmem. Przede wszystkim jeden z leaksterów twierdzi, że nowe zegarki Samsunga będą po prostu brzydkie. Teraz może się jeszcze dodatkowo okazać, że będą do tego bardzo drogie, albo jak kto woli zdecydowanie droższe od swoich poprzedników.

Sumarycznie rodzina Galaxy Watch 5 to dwa różne modele czyli Samsung Galaxy Watch 5 oraz Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Ten pierwszy ma występować w wariancie 40 mm i 44 mm oraz każdy w podstawowym wariancie WI-Fi/Bluetooth oraz LTE. Wersja Pro to tylko 45 mm model i również w wersji Wi-Fi/Bluetooth, a także LTE. Niestety jeden z leaksterów dotarł do informacji ile poszczególne modele będą kosztowały na europejskich rynkach i sprawa wygląda tak

Galaxy Watch 5 40 mm (Bluetooth) – ok. 299 euro ( ok. 1450 zł),

Galaxy Watch 5 40 mm (LTE) – ok. 349 euro (ok. 1650 zł),

Galaxy Watch 5 44 mm (Bluetooth) – ok. 350 euro, (ok. 1650 zł)

Galaxy Watch 5 44 mm (LTE) – ok. 399 euro (ok. 1900 zł),

Galaxy Watch 5 Pro 45 mm (Bluetooth) – ok. 499 euro ( ok. 2350 zł),

Galaxy Watch 5 Pro 45 mm (LTE) – ok. 540 euro ( ok. 2600 zł)

Dla porównania najdroższa wersja Galaxy Watch 4 Classic w wersji LTE to w Polsce 1999 zł, a najtańsze modele kosztowały od 1169 zł. Oczywiście powyższe kwoty nie są oficjalne i do czasu premiery może się jeszcze sporo zmienić, tym bardziej, że proste przeliczniki 1:1 z europejskich cen nie zawsze w Polsce się sprawdzają na razie uzbroiłbym się w cierpliwość i czekał na oficjalne informacje ze stajni koreańskiego producenta. Może finalnie tak źle nie będzie? Jakie ceny są dla Was do zaakceptowania przy tego typu urządzeniach? Dajcie znać w komentarzach.

