One UI 5.0 już w drodze

Nowe wersje systemu sygnowanego zielonym robocikiem pojawiają się raz do roku. Owszem między kolejnymi dużymi aktualizacjami pojawiają się również inne łatki, które już jednak nie zmieniają standardowej numeracji wersji systemu. Nie tak dawno amerykański gigant z Mountain View zaprezentował światu Androida w wersji 13, co prawda jak na razie są to jeszcze wersje beta, które wymagają odpowiednich modyfikacji i ulepszeń i nie zawierają również wszystkich zmian, mimo to przy takiej prezentacji i udostępnieniu plików najwięksi producenci zaczynają prace nad kolejnymi wersjami swoich autorskich nakładek. Wśród najpopularniejszych rozwiązań można znaleźć MIUI od Xiaomi, realme UI od realme czy właśnie One UI od Samsunga.

Najnowsze przecieki sugerują właśnie, że już trwają prace na piątą już generacją nakładki systemowej od koreańskiego producenta. Tak właściwie prócz tego, że powstaje nie mamy zbyt wielu nowych informacji odnośnie tego jakie nowości wprowadzi One UI 5.0. Najpewniej priorytetem będzie modernizacja wszelkich animacji systemowych, bo te które mamy w One UI 4.0 mocno już trącą myszką. Najprawdopodobniej również nie zobaczymy wersje One UI 4.5, tylko będzie aktualizacja do piątki, a łatki które pojawią się w międzyczasie będą oznaczone jak 4.1.1. (przy jeszcze wcześniejszej nakładce taka sytuacja miała miejsce).

W przypadku urządzeń, które mają otrzymać update do One UI 5.0 myślę, że w głównej mierze lista pokrywa się smartfonami i tabletami, które otrzymają również Androida 13. Tak właściwie większość użytkowników telefonów począwszy od Galaxy S20 czyli 2020 roku powinny również otrzymać One UI 5.0. Lista oczywiście nie jest oficjalna więc do tego czasu może się jeszcze sporo zmienić.

Źródło: pocketnow.com