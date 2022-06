Telegram rośnie w siłę ponad 700 milionów użytkowników

Komunikatorów internetowych Ci u nas dostatek. Tak właściwie zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store mamy ich zatrzęsienie. Oczywiście wśród nich znajdziemy rozwiązania, które cieszą się mniejszą czy większą popularnością, ale zdecydowanymi królami tej części technologicznego rynku jest Facebook ze swoim Massengerem i WhatsApp, później można również znaleźć Telegram, który różni się od całej konkurencji jedną sprawą – wysokim poziomem prywatności. Twórcy tej platformy szczycą się tym, że wszystkie informacje, wiadomości, pliki itd. przesyłane za pomocą tego komunikatora są szyfrowane. Dzięki czemu może je jedynie odczytać nadawca i odbiorca wiadomości nikt inny. Stąd też naprawdę duże zainteresowanie ze strony użytkowników właśnie Telegramem.

Oczywiście jak przystało na tak duży twór, musi być nieustannie rozwijany. Czego owocem jest chociażby dodatkowa subskrypcja premium, która w Polsce kosztuje 26,99 zł. Co ona nam daje? Przede wszystkim zwiększony limit wymiany ilości danych do 4 GB, dodatkowe naklejki czy reakcje. Użytkownik, który wykupi konto premium otrzyma odpowiednią informację przy nazwie użytkownika. Nie są to może przełomowe dodatki, ale jeśli ktoś chce wesprzeć twórców aplikacji to wykupienie tego abonamentu jest bardzo dobrym pomysłem. Oczywiście sam Telegram nadal pozostaje darmowy i tutaj nic ma się w tej kwestii nie zmieniać w najbliższej przyszłości.

Ogólnie rzecz biorąc, najbliższa aktualizacja ma wprowadzić blisko 150 poprawek różnej maści. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że całość nie jest wprowadzona na raz a stopniowo, więc nie u wszystkich użytkowników pojawią się zmiany od razu. Dajcie znać w komentarzach pod newsem czy powyższe nowości się już u Was pojawiły i co sądzicie o nowym abonamencie premium.

Źródło: pocketnow.com