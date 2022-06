Uważajcie na ataki hakerskie „na Netfixa”

Hakerzy są coraz sprytniejsi i wykorzystują nowe sposoby by nas odejść i uzyskać dostęp do danych na różne sposoby. Jeszcze jakiś czas temu jednym z najbardziej popularnych sposobów na wyłudzenie prywatnych danych był atak na tak zwanego kuriera, gdzie użytkownik otrzymywał SMSa z informacją, że musi dopłacić kilka złotych do wstrzymanej paczki. Po kliknięciu w link użytkownik jest przekierowany na fałszywą stronę i podaje na tacy wszystkie dane. Podobny schemat hakerzy wykorzystują w tym przypadku.

1/2 Podczas długiego weekendu przestępcy nie odpoczywają!

Uwaga na fałszywe SMS-y, w których cyberprzestępcy podszywają się pod @NetflixPL. Na niebezpiecznych stronach wyłudzają dane logowania do serwisu oraz dane karty płatniczej. Zachowajcie czujność i ostrzeżcie znajomych! pic.twitter.com/Xg2K6hULzc — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) June 17, 2022

Netflix stał się już na tyle popularną platformą w Polsce, że hakerzy również zorganizowali nowy typ ataku. Zasada działania jest identyczna, użytkownik otrzymuje SMSa z informacją, że ostatnia płatność za miesiąc subskrypcji się nie powiodła i jeśli nie zostanie szybko uregulowana należność straci dostęp do platformy. Oczywiście w treści SMSa odnajdziemy link do szybkich płatności, który przekierowuje nas do fałszywej strony. Wówczas też wszystkie niezbędne dane do włamania się na nasze konto bankowe przekazujemy hakerowi. Niestety w związku z tym, że są to działania masowe to nawet jeśli 1% wszystkich użytkowników do których zostanie wysłany SMS nabierze się na tego typu działania hakerzy są „do przodu”. W takich wypadkach podstawą działania jest nie klikanie w linku w tego typu SMSach, warto zweryfikować samemu poprawność takiego SMSa czy e-maila logując się samemu do odpowiedniej platformy.

Czy jest jakiś sposób by w 100% zabezpieczyć się przed tego typu działaniami? Niestety nie, musimy być na każdym razem bardzo ostrożni i sprawdzać źródło wiadomości. Niestety tego typu ataki hakerskie będą cały czas się odbywać. Znając życie sami hakerzy za jakiś czas ponownie zmienią podejście i będą starali się nas przechytrzyć.

Źródło: gsmmaniak.pl