Szykujcie się na zatrzęsienie nowych flagowców od Xiaomi

Od pewnego czasu ciężko jest nadążyć nad rozwojem portfolio chińskiego producenta. Mamy oczywiście główną linię urządzeń od samego Xiaomi, a także submarki takie jak POCO i Redmi. Każda z nich to kilka nowych urządzeń miesięcznie i to z różnych półek cenowych, a wygląda na to, że Chińczycy uderzyć falą flagowych rozwiązań i najpewniej jeszcze do końca roku zobaczymy aż 5 flagowców i to tylko pod marką Xiaomi, gdy dodamy do nich jeszcze rozwiązania POCO i Redmi to przekroczymy bez problemów 10 nowych urządzeń.

Jednak mówmy o premierach najbliższych. Jeszcze w licu oficjalnie powinniśmy poznać Xiaomi 12 Ultra, jednak to nie wszystko. Według przeciekowych informacji powinniśmy jeszcze poznać niedługo Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro. Oczywiście każdy ze smartfonów będzie występował w kilku wariantach i tak

Xiaomi 12S: wersje 8GB RAM /128 GB ROM, 8 GB RAM/256 GB ROM i 12 GB RAM /512 GB ROM, procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ładowanie 67W, ekran AMOLED 120 Hz, potrójny aparat z jednostką główną 50 Mpx,

Xiaomi 12S Pro: warianty 8GB RAM/128 GB ROM, 8 GB RAM/256 GB ROM i 12 GB RAM/512 GB ROM, procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ładowanie 120W, ekran AMOLED WQHD,

Ten też znajdziemy również w wersji z układem MediaTeka czyli Dimensity 9000

Xiaomi 12S Pro: warianty 8/256 GB i 12/512 GB, procesor MediaTek Dimensity 9000, ładowanie 120W, ekran AMOLED WQHD.

Oczywiście prócz wyżej wymienionych dwóch modeli bliżej końca roku zostanie zaprezentowana nowa generacja urządzeń czyli Xiaomi 13 i to również w dwóch wersjach. Jednak tutaj już będziemy mogli najpewniej liczyć na najnowszą generację układów mobilnych od Qualcomma czyli Snapdragona 8 Gen 2. Cóż nie mam pewności czy taka ilość flagowych urządzeń to dobre posunięcie ze strony chińskiego producenta, każdy w tym natłoku smartfonów może się bardzo łatwo pogubić, i nie wiadomo czym tak się właściwie między sobą różnią konkretne modele. Co sądzicie o polityce wydawniczej Xiaomi? Nadążacie ze wszystkimi nowościami? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

