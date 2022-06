Jedna z flagowych serii smartfonów Samsunga zostanie skasowana?

Samsung na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno rozpoczął modyfikację swojego portfolio. Początkowo koreański producent przede wszystkim rozszerzał portfolio o nowe telefony dodając nowe linie urządzeń. Dzięki temu zyskaliśmy chociażby Galaxy Fold czy Flip, czyli składane komórki, a także rodzinę Fan Edition. Właśnie pojawiła się plotka, która sugeruje, że ta ostatnia rodzina smartfonów nie będzie już dalej rozszerzana.

Dla przypomnienia na sklepowych półkach aktualnie mamy dwa różne modele oznaczone jak Fan Edition czyli FE. Są to Galaxy S20 FE oraz Galaxy S21 FE. Założenie całej linii smartfonów FE to budżetowa wersja flagowej serii, różnice pojawiały się między odpowiednio Galaxy S20 i Galaxy S21 przede wszystkim w materiałach wykończeniowych i drobnymi modyfikacjami samej specyfikacji. Jednak to co przede wszystkim różniło obie serie to cena. W przypadku pierwszej generacji urządzeń mogliśmy zaoszczędzić około 1000 zł, natomiast druga generacja była zdecydowanie mniej opłacalna bo tutaj zaoszczędzić można było około 400 zł. Dlatego też przede wszystkim dużym zainteresowaniem cieszył się model Galaxy S20 FE, który z marszu stał się sprzedażowym hitem. Niestety w związku ze zbliżeniem się ceny podstawowym modeli z linii Galaxy S do wersji FE zainteresowanie klientów również spadło, czego owocem jest właśnie anulowanie produkcji Galaxy S22 FE, które nie mogliśmy nawet zobaczyć w oficjalnej prezentacji. Czy szczególnie będziemy płakać za linią FE? Cóż jeśli różnice cenowe miałyby być coraz mniejsze, to myślę że nie warto. Gdyby jednak Koreańczycy utrzymali cenę na poziomie Galaxy S20 FE wówczas można uronić łezkę.

Powyższa informacja oczywiście jest tylko plotką i może się jeszcze w tym kontekście sporo zmienić. Choć powiem osobiście nie liczyłbym na zmianę decyzji Samsunga. Raczej musimy się z nią pogodzić. Dajcie znać co sądzicie o podejściu koreańskiego producenta do linii Galaxy S FE.

Źródło: pocketnow.com