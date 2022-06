Xiaomi 12 Ultra będzie prawdziwą fotograficzną bestią

Producenci sprzętu mobilnego od lat starają się na różnych polach rozwijać swoje flagowe modele. Początkowo, gdy smartfony dopiero wchodziły na rynek producenci walczyli, głównie na ilość pamięci RAM czy szybkość działania samych układów. Aktualnie trochę te elementy zeszły na drugi plan, ale pojawiły się również rzeczy, które będą mogły być rozwijanie nieustannie czyli fotografia mobilna. Ta na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno się rozwinęła, a producenci smartfonów zaczęli wchodzić w kooperacje z firmami, które na fotografii znają się jak mało kto. Do tych firm można zaliczyć chociażby Leicę czy Zeiss, jednak znając życie to nie będą jedyne firmy, które będą sygnowały swoim logiem aparaty w smartfonach.

Jakiś czas temu właśnie Leica podpisała umowę współpracy z Xiaomi, czego owocem będzie w niedalekiej przyszłości pełnoprawny flagowiec czyli Xiaomi 12 Ultra. Przeciekowa informacja to absolutne top of the top, a w przypadku aparatów otrzymamy potrójne główny zestaw. Będzie to 50 Mpx jednostka z OIS, 48 Mpx szerokokątny oraz 48 Mpx peryskopowy z pięciokrotnym zoomem. Oczywiście nie mogło również zabraknąć sensora ToF (przydatny przy głębi) oraz Laser AF, który z kolei ułatwi szybkie ustawienie ostrości. Dodatkowo rendery wskazują, że będzie to naprawdę konkretny gabarytowo telefon.

Reszta specyfikacji to już raczej standard w tej półce. Czyli otrzymamy Snapdragona 8+ Gen 1, 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. 6,7 calowy ekran QHD+ AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4800 mAh i ładowaniu 67 W i bezprzewodowym 50 W.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalną prezentację urządzenia, ta najpewniej odbędzie się jeszcze w lipcu bieżącego roku.

Źródło: gsmarena.com