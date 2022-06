Chcesz wiedzieć czy Twój telefon otrzyma MIUI 13.5? Sprawdź poniższą listę

Do tej pory chiński producent, który miał w swoim portfolio tak właściwie trzy główne marki czyli właśnie Xiaomi, Redmi oraz POCO. To sumarycznie kilkadziesiąt różnych telefonów, które między sobą często różnią się tylko nazewnictwem na konkretnym rynku na świecie. Jednak do tej pory jeśli pojawiały się aktualizacje urządzeń do Androida i MIUI to zawsze wsparcie dla autorskiej nakładki chiński producent miał znacznie dłuższe. Często zdarzało się, że aktualizacje do nowej wersji MIUI otrzymywały nawet czteroletnie urządzenia. Niestety takie dobre czasy już bezpowrotnie minęły, bowiem coraz większa ilość różnych funkcji nowych MIUI powiązana jest stricte z Androidem. Przez co implementacja nowości nieraz jest niemożliwa, lub bardzo czasochłonna przez co nieopłacalna ze strony producenta telefonu. Dlatego też większość urządzeń, które otrzymają najnowszą wersję nakładki czyli MIUI 13.5 pokrywa się z tą listą, którą miałem okazję umieszczać w przypadku ostatniego newsa sprzed kilku dni. Przejdźmy zatem do sedna

Na pierwszy rzut idą urządzenia spod znaku Xiaomi czyli poniższe modele

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, Xiaomi 12 Lite,

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11i, Xiaomi 11i HyperCharge,

Xiaomi MIX 4, Xiaomi MIX Fold, Xiaomi MIX Fold 2,

Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 LE, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 11X Pro,

Xiaomi Civi, Xiaomi Civi 1S,

Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10i 5G, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, Xiaomi Mi 10 Ultra,

Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T Lite,

Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Następnie mamy listę urządzeń spod marki Redmi, które otrzymają MIUI 13.5

Redmi Note 11, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11T 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G,

Redmi Note 11E, Redmi Note 11E Pro, Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+,

Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Lite, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T 5G, Redmi Note 10T JE, Redmi Note 10 Pro 5G,

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 9 Pro 5G,

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Gaming, Redmi K50i, Redmi K50i Pro, Redmi K40S, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, Redmi K40, Redmi K40 Gaming, Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Ultra, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro,

Redmi Note 8 2021,

Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro, Redmi 10C, Redmi 10A, Redmi 10 Power, Redmi 10, Redmi 10 (Indie), Redmi 10 Prime, Redmi 10 Prime 2022, Redmi 10 2022,

Redmi 9T, Redmi 9 Power, Redmi 9, Redmi 9 Prime.

Na koniec pozostają modele POCO z MIUI 13.5

POCO C40, POCO C40+,

POCO M2, POCO M2 Reloaded, POCO M2 Pro, POCO M3, POCO M3 Pro 5G, POCO M4 Pro 4G, POCO M4 5G, POCO M4 Pro 5G,

POCO X2, POCO X3 NFC, POCO X3, POCO X3 Pro, POCO X3 GT, POCO X4 Pro 5G, POCO X4 GT, POCO X4 GT Pro,

POCO F3, POCO F3 GT, POCO F4 GT

Lista urządzeń, które otrzymają odpowiednie aktualizacje jest całkiem spora. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że proces aktualizacji do MIUI 13.5 będzie trwał dobre kilka miesięcy, a najpewniej ostatnie modele otrzymają update z początkiem przyszłego roku. Oczywiście dajcie znać w komentarzach jak wygląda u Was sprawa, czy otrzymacie MIUI 13.5 i Androida 13?

Źródło: gsmarena.com