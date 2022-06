Samsung Galaxy Watch 5 najbrzydszym zegarkiem 2022?

Urządzenia ubieralne zdobywają coraz większą popularność. Na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej różnej maści urządzeń w różnych przedziałach cenowych i coraz ciężej jest nadążyć za wszystkimi nowościami. Jednak tak właściwie jeśli chodzi o smartwatche zdecydowanymi liderami sprzedaży jest Apple i właśnie Samsung. Ten ostatni zyskał sporo udziałów w rynku właśnie dzięki ostatnim premierom czyli linii Galaxy Watch 4. Nowe urządzenia zyskały przede wszystkim na dwóch elementach – wykorzystaniu systemu Wear OS (rezygnacja z autorskiego rozwiązania Samsunga – Tizen), a także obrotowej kopercie. Możliwe, że tego ostatniego elementu zabraknie właśnie w nadchodzących nowych zegarkach z linii Galaxy Watch 5.

Przeciekowe informacje sugerują, że nowe zegarki od Samsunga będą miały dwie wersje podstawową bez żadnych dopisków i właśnie Pro. Zarówno w jednej jak i drugiej nie uświadczymy ruchomej koperty, która była tak właściwie największym wyróżnikiem Samsunga wśród całej konkurencji. Podstawowy model będzie dostępny w dwóch rozmiarach 40 mm i 42 mm (wcześniej to było 42 mm i 44 mm), a wersja Pro będzie dostępna w jednym wariancie. To co jednak najbardziej niepokoi w doniesieniach od zagranicznych leaksterów to szerokość ramki. Pozbywając się ruchomej koperty Samsung nie zdecydował się na zmniejszenie ramki wokół wyświetlacza, przez co całość ma wyglądać bardzo słabo. Ice Universe sugeruje, że będzie to najbrzydsza linia urządzeń mających premierę w bieżącym roku. Ostre słowa, choć jednak wydaje się, że może być w tym sporo prawdy.

Liczę mimo wszystko, że Samsung nie pójdzie w tę stronę i nie będzie się cofał jeśli chodzi o wykonanie swoich urządzeń. Czy rezygnacja z obrotowej koperty do dobry pomysł? Co sądzicie o takim postępowaniu koreańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

