Na budżetowe składane smartfony jeszcze poczekamy  

Smartfony składane miały podbić rynek niemal z marszu. Cóż pierwsze urządzenia tego typu pojawiły się na sklepowych półkach już jakiś czas temu, ale od tej pory nadal są uważane za telefony ciekawostkę, którą trudno znaleźć u przeciętnego Kowalskiego w kieszeni. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą jednego aspektu – ceny. Jak na razie najtańsze urządzenia (nowe) kosztują blisko 6000 zł, całkiem sporo jak na telefon, stąd popularność znacznie mniejsza. Z drugiej jednak strony producenci sprzętu mobilnego podchodzą do tematu coraz chętniej, bowiem kolejne marki tworzą swoje rozwiązania, dzięki czemu też mocno tanieją takie urządzenia. Jednak tak właściwie by móc powiedzieć, że telefony te trafią pod strzechy trzeba poczekać na średniopółkowce w wersji składanej.

To, że koreański producent ma w planach rozwiązanie, które będzie zauważalnie tańsze od Galaxy Fold czy Galaxy Flip wiemy już od dłuższego czasu. Jednak do tej pory prócz bardzo ogólnych plotek nie pojawiały się, żadne konkretniejsze dane. Niestety w przypadku najświeższych danych będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, bowiem jeden z leaksterów twierdzi, że składane telefony w wersji budżetowej zobaczymy dopiero w 2024 lub nawet w 2025. Może to wynikać z jednej ważnej sprawy – nadal drogiej technologii związanej z elastycznym wyświetlaczem oraz mechanizmów składania. Tak właściwie te dwa elementy determinują cenę całego smartfona, kiedy mówimy o wersji składanj.

Jak sami widzicie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni koreańskiego producenta. Na to, że składane telefony trafią do wszystkich użytkowników i będą co najmniej o połowę tańsze będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. A jak Wam się podoba taki rozwój sytuacji? Czy składane telefony podbiją świat za te dwa, trzy lata? Dajcie znać co sądzicie o całej sytuacji w komentarzach pod wpisem.

Źródło: pocketnow.com