realme GT Neo 3 i GT Neo 3T debiutują w Polsce

Oficjalnie w Chinach realme GT Neo 3 zadebiutował już w marcu bieżącego roku, jednak w Europie oficjalnie został zaprezentowany wczoraj, dzisiaj swoją premierę miał w Polsce. Linia urządzeń realme GT Neo 3 to tak właściwie dwa urządzenia, które przede wszystkim skupiają się na ultra szybkim ładowaniu, jeśli chodzi o drugi z modeli czyli GT Neo 3T to jest zupełna nowość, która wcześniej nie pojawiła się w Chinach. Co nowego przynoszą nam najnowsze urządzenia od chińskiego producenta?

Tak jak wspomniałem na wstępie realme GT Neo 3 to telefon, który nastawiony jest na szybkie ładowanie. Do naszej dyspozycji oddano dwie wersje – 150 W mocy ładowania wraz z ogniwem 4500 mAh oraz nieco słabszą z 80 W ładowaniem i baterią 5000 mAh. Zarówno jedna jak i druga wersja urządzenia bez przeszkód naładują telefon w 50% w ciągu 5 minut, a cały proces ładowania powinien trwać około 20 minut. Wynik robi wrażenie. Co do pozostałej części specyfikacji sercem telefonu jest układ MediaTeka Dimensity 8100 wraz z 12 GB RAM i 256 GB ROM (dla wersji z 150 W ładowaniem) oraz 8 GB RAM i 256 GB ROM dla 80 W wersji. Pozostała część specyfikacji w obu telefonach pozostaje taka sama. Czyli ekran AMOLED 6,7 calowy, który pracuje z rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz, do tego dochodzi potrójny obiektyw z 50 Mpx jednostką wraz z optyczną stabilizacją obrazu. Telefony działają pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem w wersji 12, wraz z autorską nakładką realme UI. Całość na papierze wygląda lepiej niż dobrze.

Drugi z wersji telefonów czyli realme GT Neo 3T to podobna konstrukcja jak powyższe modele, ale z kilkoma modyfikacjami. Po pierwsze sercem telefonu ma być Snapdragon 870 do tego 8 GB pamięci RAM i 128 GB ROM lub 256 GB ROM. Specyfikację uzupełnia potrójny obiektyw – główny 64 Mpx, 8 Mpx szerokokątny oraz 2 Mpx makro.

Na koniec najważniejsze – ceny i dostępność poszczególnych modeli

realme GT Neo 3 będzie dostępny od 17 czerwca

12 GB/256 GB/150 W – 3299 zł, w przedsprzedaży 15-16 czerwca kupimy już za 2999 zł

realme GT Neo 3T:

8 GB/128 GB – 2099 zł od 15 czerwca

8 GB/256 GB – 2499 w specjalnej edycji Dragon Ball Z od 8 lipca

Jak sami widzicie najnowsze modele od realme raczej do najtańszych nie należą. Przez ostatnie trzy tygodnie miałem okazję testować przedpremierowo realme GT Neo 3 ( w wersji 150 W) i jego recenzję znajdziecie pod linkiem.

Źródło: informacja prasowa