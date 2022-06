Wiemy, które telefony Xiaomi, Redmi i POCO otrzymają Androida 13

Użytkownicy smartfonów są coraz bardziej wymagający przede wszystkim w stosunku do samych twórców urządzeń. Jeszcze dobre kilka lat temu producenci sprzętu mobilnego raczej niechętnie aktualizowali swoje urządzenia. Najczęściej łatki otrzymywały jedynie najdroższe telefony i to był jedna maksymalnie dwa update’y a pozostałe smartfony były w ogóle pozbawione wszelkich nowości. Aktualnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, chociażby Nokia czy Samsung przygotowują na bieżąco wszelkie łatki, a wsparcie nie tylko dla flagowców jest rozłożone nawet na kilka lat. Xiaomi, które ma pod sobą kilka marek między innymi Redmi czy POCO niestety dla samych klientów nie podchodzi do tematu już tak entuzjastycznie, czego dowodem są poniższe listy aktualizacji telefonów do Androida 13.

Zacznijmy od podstawowej linii urządzeń po prostu pod brandem Xiaomi

Mi 10S.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Xiaomi 11i / Hypercharge, Xiaomi 11T / Xiaomi 11T Pro.

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G.

Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12X, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro.

MIX 4, Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2, Xiaomi CIVI / CIVI S.

Tablety z serii Xiaomi Pad 5

Jak sami widzicie lista urządzeń obejmuje przede wszystkim urządzenia z bieżącego i poprzedniego roku, co jest mocno przeciętnym wynikiem. Liczyłem, że chociażby cała linia Xiaomi Mi 10 otrzyma odpowiednie łatki, a tutaj została jedynie wersja z dopiskiem „S”.

W przypadku bardziej budżetowych smartfonów od Redmi tutaj sytuacja wygląda dosyć podobnie.

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, Redmi 10 5G / Prime+ 5G, Redmi 10C.

Seria Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G.

Redmi Note 10T/10 5G.

Seria Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G, Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro.

Rodzina Redmi Note 11T/11 5G/4G / 11T Pro / 11T Pro+/ 11 SE.

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S, Redmi K50/Pro/Gaming/K50i/K50i Pro/Redmi K50S/ Redmi K50S Pro.

Cóż urządzeń jest jeszcze mniej niż w przypadku podstawowych modeli Xiaomi, ale i tak najgorzej sytuacja wygląda w przypadku modeli POCO. Tutaj jest ich tyle co kot napłakał, dosłownie kilka modeli, które są po prostu jedne z najnowszych.

POCO F3/GT.

Xiaomi POCO X3 GT / X3 Pro/X4 GT/ X4 GT Pro.

POCO F4/Pro/GT.

Xiaomi POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G.

POCO M4 5G.

Cóż jak sami widzicie, spora część użytkowników telefonów Xiaomi, Redmi czy POCO będzie musiała obejść się smakiem. Urządzeń na liście nie ma dużo, a te które są nie mają więcej niż dwa lata. Xiaomi musi się jeszcze sporo nauczyć pod tym względem. Co prawda lista aktualizacyjna do MIUI 13 jest bogatsza, ale mimo wszystko jest to tylko nakładka systemowa, a nie sam Android. Oczywiście powyższa lista nie jest oficjalna, więc może się okazać, że jeszcze sporo się na niej zmieni. Dajcie znać w komentarzach, czy Wasz telefon załapał się na update do Android 13.

