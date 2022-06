Jak zmienić domyślne aplikacje na Androidzie?

Na naszych telefonach mamy zainstalowane całkiem sporą ilość aplikacji. Czasem zdarza się taka sytuacja, w której dodatkowo instalujemy aplikację np. do przeglądania internetu, a w praktyce domyślnie podczas przechodzenia do linku otwiera nam się stara aplikacja, z której nie korzystamy. Jak zmienić domyślną aplikację? Na szczęście w systemie sygnowanym logiem zielonego robocika zarządzanie poszczególnymi domyślnymi aplikacjami jest naprawdę proste i wymaga od nas tylko kilku dodatkowych tapnięć. Co ważne nie tylko możemy ustawić domyślną aplikację do przeglądania internetu (tak jak wspomniałem wcześniej), ale również do SMSów, dzwonienia i wielu innych podstawowych funkcji związanych z codziennym użytkowaniem telefonu.

Dodam, że poniższe screeny pochodzą z najnowszej wersji Androida 12 wraz z autorską nakładką Samsunga czyli One UI 4.1, więc część opcji może u Was wyglądać nieco inaczej, ale ogólnie zasada działania jest identyczna na każdym telefonie z Androidem 12 na pokładzie.

By wejść ustawienia domyślnych aplikacji na Androidzie wystarczy przejść w zakładkę Ustawienia i następnie znaleźć zakładkę Aplikacje. W zależności od nakładki systemowej następnym krokiem jest przejście do zakładki Wybierz domyślne aplikacje lub po prostu Aplikacje domyślne. Po przejściu do nowego okna pojawia się nam lista kilku opcji do których możemy przypisać konkretną aplikację. Wśród opcji znajdziemy Aplikację do SMSów, asystenta cyfrowego, przeglądarkę itd. Wchodząc w konkretną opcję pojawia się możliwość wyboru spośród zainstalowanych aplikacji, więc jeśli tylko chcecie zmienić te ustawienia warto przed zmianami zainstalować odpowiednią aplikację np. dodatkową przeglądarkę, bo z poziomu ustawień tego nie zrobicie.

Alternatywą do powyższej opcji jest możliwość zresetowania wszystkich ustawień aplikacji do tych domyślnych, dzięki czemu gdy za dużo nakombinowaliśmy można zrestartować całość. Jak to zrobić? Wystarczy kilka prostych kroków.

Wchodzimy do ustawień telefonu, następnie zakładkę Aplikacje i Wszystkie aplikacje. W nowo otwartym oknie z prawego górnego rogu wybieramy trzy kropki i wybieramy opcję Resetuj ustawienia aplikacji i następnie Resetuj aplikacje. Co ważne ten reset nie kasuje w żadnym wypadku żadnych danych aplikacji czyli zalogowania itd. Powyższą opcję dobrze jest wykonać wówczas, gdy np. aplikacje nie działają zbyt poprawnie albo nie wiemy sami jakie opcje zmieniliśmy.

Powyższe opcje działają na każdej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Przy poprzednich czyli do Androida 11 włącznie ustawienia domyślnie otwieranej aplikacji również można ustawić z poziomu przeglądarki internetowej. Gdzie po prostu klikając w konkretny link pojawiał się komunikat o możliwości wyboru aplikacji z której można będzie skorzystać. Proste rozwiązanie, które niestety w najnowszej wersji Androida 12 nie jest dostępne.

Dajcie znać w komentarzach czy powyższy poradnik jest dla Was pomocny i czy macie jakieś inne problemu z systemem sygnowanym zielonym robocikiem.