Czy można korzystać z Apple Watch wraz ze smartfonem z Androidem?

Urządzenia sygnowane logiem nadgryzionego jabłuszka to bardzo zamknięty ekosystem. Tak właściwie sprzęt z iOS na pokładzie nie jest praktycznie w żaden sposób kompatybilny z innymi smartfonami z Androidem, które mamy na aktualnie na sklepowych półkach. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zegarków inteligentnych od giganta z Cupertino. Tutaj standardowo nie połączymy ich z telefonem z systemem sygnowanym zielonym robocikiem. Co niestety trzeba zaliczyć na spory minus. Z drugiej strony użytkownicy tych urządzeń zdążyli się przyzwyczaić, że Apple robi praktycznie wszystko by jeszcze bardziej zamknąć swój ekosystem. Czego dowodem są chociażby piekielnie drogie akcesoria, na które często ciężko znaleźć alternatywę czy dobry zamiennik. W drugą stronę czyli np. gdybyśmy chcieli połączyć Galaxy Watcha 4 z iPhonem nie ma tutaj większego problemu, choć trzeba wziąć pod uwagę że część opcji może nie być dostępna. Jednak czy istnieje jakieś rozwiązanie, które umożliwi nam połączenie tych Apple Watcha ze smartfonem z Androidem? Jest pewna opcja, ale dosyć ryzykowne i umożliwia korzystanie tylko z części funkcji zegarka.

Po pierwsze zaznaczam, że opcja ta nie zawsze działa i przy którejś kolejnej aktualizacji telefonu czy zegarka może zostać zablokowana. Ta wersja wymaga od nas posiadania iPhone (ewentualnie pożyczenie go na kilka minut), zegarka Apple Watch w wersji z modułem LTE, a także telefonu z Androidem.

Zaczynamy od pełnej konfiguracji zegarka i sparowaniu go z iPhonem. Ważne, jest by zegarek sparował się z telefonem poprzez kartę SIM w tym celu można spróbować wykonać połączenie. Następnie przełączamy iPhone’a na tryb samolotowy. Sprawdzamy przy okazji czy zegarek jest połączony z siecią jeśli tak wyłączamy zegarek. Kolejny krok to wyłączenie iPhone’a i przeniesienie karty SIM do naszego podstawowego telefonu z systemem sygnowanym zielonym robocikiem. Po tej zamianie kart SIM zegarek powinien „widzieć” nasz telefon z Androidem, ale takie rozwiązanie ma kilka dużych minusów.

Powyższy sposób umożliwi tylko w nieznacznym stopniu z korzystaniu z funkcji zegarka. Tak właściwie ogranicza się do komunikacji głosowej i to w okrojonej wersji, a także odbieraniu połączeń. Co ważne zarówno zegarek jak i smartfon z Androidem nie są połączone poprzez Bluetooth, więc wszystkie opcje związane z funkcjami sportowymi, monitorowanie parametrów życiowych itp. nie są dostępne. Połączenie opiera się tylko i wyłącznie na dzieleniu Apple Watcha z zegarkiem podstawowych danych karty SIM.

Jak sami widzicie powyższe rozwiązanie zdecydowanie nie rozwiązuje problemu połączenia obu urządzeń ze sobą, a jeśli pozwala na sprytne obejście to niestety funkcjonalność zegarka została mocno ograniczona. W przypadku tego typu rozwiązań w których mamy masę bajerów każdy chce mieć full opcję. Nie po to wydawał ponad 1500 zł by korzystać tylko z jej części. Obawiam się, że Apple raczej pod tym względem nie będzie szedł na ustępstwa i posiadacze urządzeń z logiem nadgryzionego jabłuszka powinni po prostu wyposażyć się w zestaw iPhone + Apple Watch, by w pełni móc korzystać z dobrodziejstw jakie daje nam iOS.