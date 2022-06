Naprawa iPhone to pestka? Nic bardziej mylnego

Producenci sprzętu mobilnego zdecydowanie nie ułatwiają zadania jeśli chodzi o naprawę urządzeń. Najczęściej by cokolwiek więcej zrobić trzeba mieć całkiem sporą wiedzę i umiejętności. Oczywiście zależy to w dużej mierze od samych urządzeń, bo część naprawia się znacznie łatwiej część już tak łatwa do naprawy nie jest. Koszt naprawy w autoryzowanym serwisie również nie należy do najniższych, a inne serwisy nie chcą się podejmować wszelkich napraw. Jednak jakiś czas temu amerykański gigant z Cupertino wyszedł na przeciw swoim użytkownikom, którzy chcą samodzielnie za mniejsze pieniądze naprawić swój telefon.

Taka usługa dopiero raczkuje w Stanach Zjednoczonych, dlatego też jeden z redaktorów portalu The Verge przetestował tę usługę. Powiem szczerze, że jest zaskoczony całą procedurą, ale o tym za chwilę. Po pierwsze koszty nie okazują się wcale niższe niż pierwotnie zakładano. Na karcie redaktora zablokowano na start 1200 dolarów amerykańskich na poczet kaucji za sprzęt do naprawy urządzenia. Później redaktor jeszcze musiał zapłacić koszt wynajmu sprzętu (49 dolarów), a także samej baterii (69 dolarów). Normalnie taka wymiana w amerykańskim sklepie Apple kosztuje 69 dolarów, więc płacimy jedynie za baterię. Tutaj mamy 118 dolarów kosztów, a do tego zablokowane blisko 6000 zł. Jednak to co najbardziej dziwi w całym tym procesie to sprzęt jaki przyleciał do redaktora. Były to dwie pełne walizki różnej maści urządzeń i narzędzi, które sumarycznie ważyły 36 kg. Cóż całość wygląda dosyć kosmicznie, ale moim zdaniem zdecydowanie nie zachęca potencjalnego Kowalskiego do wykonania takiej akcji.

Mam wrażenie, że Apple nie chciał spopularyzować wymiany i naprawy podzespołów w swoich smartfonach wśród mieszkańców USA. Wyższe koszty, do 80 stronicowa instrukcja i kaucja 1200 dolarów zdecydowanie odstraszają potencjalne złote rączki. Dodam, że całość ograniczała się tylko do wymiany baterii, a nie np. wyświetlacza czy innego podzespołu. Wy byście się zdecydowali na samodzielną naprawę urządzenia przez usługę Apple? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sytuacji.

