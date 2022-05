Jak unikać powszechnych uszkodzeń słuchawek i głośników?

Wydawać by się mogło, że uszkodzenia sprzętu spowodowane są złośliwością losu — i z tego przekonania nie będziemy nikogo wyprowadzać, bo tak może być. Są jednak pewne techniki, dzięki którym możemy nie kusić losu i zadbać o nasze urządzenia audio.

Kabel nie jest jedyną zmorą słuchaczy

Jednym z najczęstszych powodów, przez które słuchawki czy głośniki przestają działać poprawnie, jest ich nieodpowiednie użytkowanie. Nieostrożność i nieuwaga mogą w bardzo prosty sposób trwale uszkodzić kabel czy membranę, a w przypadku urządzeń bezprzewodowych nietrudno o zepsucie odbiornika. Dbałość o szczegóły jest bardzo ważna w przypadku korzystania z urządzeń audio, ponieważ ich wytrzymałość jest ograniczona.

Co, gdzie i dlaczego?

Z uwagi na różnorodność występowania problemów i powodów uszkodzeń, urządzenia audio podzielimy na 3 kategorie: słuchawki przewodowe, bezprzewodowe i głośniki. Dzięki takiemu podziałowi będziemy mogli bliżej przyjrzeć się temu problemowi.

Pod lupę jako pierwsze idą słuchawki przewodowe, które najczęściej cierpią na uszkodzenia mechaniczne. W tym wypadku na podium stają takie powody jak złe (zbyt ciasne) zawijanie kabla, zbyt mocne wyginanie kabla przy łączeniu z wtyczką czy zwykłe zapominanie o tym, że mamy je założone i gwałtowne wstawanie od biurka. Słuchawki bezprzewodowe pomimo braku kabla, często są podłączone do komputera poprzez specjalny odbiornik, i to ten najczęściej ulega zniszczeniu poprzez przypadkowe wyrwanie go. W łagodnej wersji wypada sam adapter, w mocniejszych nawet port USB może ulec uszkodzeniu. Paradoksalnie, głośne słuchanie muzyki z głośników może wywołać ich uszkodzenie. Oczywiście nic się nie stanie w podczas odtwarzania muzyki wysokiej jakości, mowa tutaj jednak o występowaniu specyficznego “charczenia” przy materiałach o niższej klasie. Jeżeli takie zniekształcenia są słyszalne przy głośnym odtwarzaniu, należy niezwłocznie ściszyć dźwięk do poziomu, w którym przestaną być one słyszalne.

Rady ratujące portfel

Szczęśliwym zakończeniem jest fakt, że można uwolnić się od wymienionych problemów i wykorzystać techniki, dzięki którym nasz portfel będzie wdzięczny. „Aby zapobiec uszkodzeniom słuchawek należy pamiętać o kilku kluczowych elementach, takich jak naprostowanie kabla przed jego zawinięciem czy zawijanie go poprzez „składanie” w okręgi, a nie np. na palce lub dłoń. Dobrą praktyką jest również stosowanie specjalnych usztywniaczy na łączenia kabla z wtykiem, które praktycznie całkowicie zapobiegają możliwości nadmiernego wygięcia kabla, czyli zdecydowanie najczęstszego powodu uszkodzeń.” doradza Michał Wróbel, Branch Manager Kraków w Fixit.

Choć słuchawki bezprzewodowe i głośniki są mniej narażone na zniszczenia, to nadal mogą się one zdarzyć. Bezprzewodowość z natury powinna oznaczać brak fizycznego połączenia z urządzeniem odtwarzającym, jednak niekiedy niezbędny jest odbiornik.

„W przypadku urządzeń bezprzewodowych posiadających odbiornik, zaleca się jego podłączenie do tyłu komputera, aby zapobiec zahaczeniu kabla – bardzo dobrym rozwiązaniem może okazać się organizer kabli. Głośniki natomiast w sytuacji słyszalnego charczenia, należy ściszyć do poziomu w którym przestaje on być słyszalny” dodaje Michał Wróbel, Branch Manager Kraków w Fixit.

Dbałość zwiększa wytrzymałość!

Nie zawsze mamy świadomość o nawet najbardziej podstawowych błędach, dlatego najlepszą radą jest zabezpieczenie się przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi z naszej strony – to one są główną przyczyną niedziałającego sprzętu audio. Im większa ostrożność w stosunku do słuchawek i głośników, tym większa szansa na ich niezawodną i długą pracę. Kabel z słuchawek przewodowych powinien być zawijany w sposób odpowiedni, odbiornik z opcji bezprzewodowej podłączony z tyłu komputera a głośniki lubią dobrą jakość przy głośnym odtwarzaniu.