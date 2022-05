realme Pad X debiutuje oficjalnie

O najnowszym tablecie od chińskiego producenta miałem okazję pisać dosłownie kilka dni temu. Wówczas mieliśmy tylko informacje pochodzące z plotek, dzisiaj z kolei mamy już same konkrety. To ze względu na to, że tablet oficjalnie został zaprezentowany. Realme pozycjonuje go jako urządzenie dedykowane graczom, czy faktycznie taki jest?

Po pierwsze i najważniejsze. Przeciekowe informacje sugerowały, że sercem sprzętu będzie Snapdragon 870, co byłoby świetną informacją. Byłoby. Bowiem w praktyce plotki nie okazały się prawdą i realme zaimplementowało słabsze rozwiązanie czyli Snapdragona 695. Do tego w zależności od wersji otrzymamy 4 GB lub 6 GB wbudowanej pamięci RAM, a także 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Przekątna ekranu to aż 11 cali i rozdzielczość 2K, szkoda jedynie, że najpewniej otrzymamy odświeżanie na poziomie 120 Hz. Jednak to co najbardziej cieszy to pojemna bateria. Mamy tutaj ogniwo o pojemności 8340 mAh wraz ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania do 33 W. Na papierze urządzenie wygląda całkiem nieźle, choć po przeciekach osobiście liczyłem na nieco mocniejsze rozwiązanie. Ciekawymi dodatkami do tabletu będzie stylus, etui wraz z klawiaturą.

Jednak to co będzie determinowało jak sobie poradzi realme Pad X na rynku to ceny. Podstawowa wersja czyli z 4 GB RAM i 64 GB ROM to koszt około 830 zł, mocniejszy wariant 6 GB/128 GB ROM to 1025 zł. Etui 65 zł, klawiatura 260 zł a stylus magnetyczny 320 zł.

