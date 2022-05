Nothing Phone odsłania pierwsze tajemnice

Nothing to marka związana z mobilnymi technologiami, która zagościła szerzej dopiero parę miesięcy temu. Tak właściwie, gdyby zapytać przeciętnego Kowalskiego o tym producencie najpewniej stwierdziłby, że nie kojarzy jej zbyt dobrze. Nothing to firma założona przez twórcę OnePlusa i ma być swoistą alternatywą dla giganta rynku smartfonów czyli Apple. Założenia bardzo śmiałe, ale czy mają się prawo ziścić? Powiem szczerze, że sam podchodzę do tematu mocno sceptycznie, ale może to wynikać z kilku faktów. Po pierwsze wcześniej podobne szumne zapowiedzi słyszeliśmy z ust różnych założycieli takich firm, a w praktyce do dzisiaj żaden nie zwojował na tyle rynku by w ogóle zagrozić pozycji Apple. Po drugie i najważniejsze jak na razie o Nothing Phone (1) nie wiemy zbyt wiele, choć twórcy nieco odsłonili rąbka tajemnicy.

Carl Pei twórca Nothing chce by użytkownik zaraz po pierwszym kontakcie z urządzeniem, wiedział, że jest stworzone przez ich firmę. Dlatego też tak ważnym elementem nowych smartfonów będzie design. Nothing Phone (1) ma mieć przezroczyste plecki, dzięki czemu będziemy mogli zajrzeć do jego środka bez dodatkowego ściągania obudowy. Podobne koncepty miały już miejsce, ale szerzej na rynku mobilnych technologii się nie przyjęły. Twórca zaprezentował z tej okazji kilka szkiców, które były tworzone przy okazji projektowania Nothing Phone (1). Całość wygląda ciekawie, choć dopiero nie ujrzę takiego rozwiązania na własne oczy to nie uwierzę.

Jak na razie prócz dosyć szczątkowych informacji nie wiemy nic więcej o zbliżającym się rozwiązaniu od Nothing. Oficjalnie powinniśmy poznać Nothing Phone (1) przy okazji konferencji, która według przeciekowych informacji ma odbyć się 21 lipca bieżącego roku. Według tego samego źródła Nothing Phone (1) ma zostać wyceniony na około 500 euro. Jak ta marka przyjmie się w Europie i na świecie przekonamy się za kilka czy kilkanaście miesięcy. Liczę osobiście, że prócz designu Nothing będzie chciał czymś jeszcze wyróżnić.

Źródło: pocketnow.com