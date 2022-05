realme szykuje kolejny tablet, tym razem dla graczy

Tak właściwie w piątek oficjalnie w Polsce zadebiutował na sklepowych półkach najnowszy realme Pad mini, a już dzisiaj mamy dla Was kolejne doniesienia. Podobnie jak ostatnio tak i w przypadku najnowszego urządzenia będzie to tablet. Popularność tego urządzeń wzrasta z miesiąca na miesiąc, dlatego też producenci starają się załatać wszelkie dziury i nisze w tej kategorii. Dlatego też co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, a już 26 maja zostanie zaprezentowany światu realme Pad X.

Oficjalnie o najnowszym urządzeniu chińskiego producenta nie wiemy za wiele, ale już pewne przeciekowe informacje sugerują już jaki będzie realme Pad X. Po pierwsze ma zostać oficjalnie zaprezentowany już 26 maja w Chinach, więc na potwierdzenie wszelkich informacji nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Po pierwsze urządzenie ma być dedykowane dla graczy, choć specyfikacja raczej się nie szykuje na topową. Do naszej dyspozycji powinno zostać oddane w zależności od wersji 4 GB RAM z 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także wersja z 6 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej. Sercem tabletu najpewniej zostaje Snapdragon 870, który co prawda nie jest aktualnie flagowym rozwiązaniem, ale powinien dać tyle mocy, by w zupełności odpalić wszelkie nawet najbardziej wymagających tytułów. Do tego dochodzi wyświetlacz pracujący z maksymalną rozdzielczością 2360×1640 pikseli. Ciekawostką z całą pewnością jest wsparcie dla obsługi rysików, co wśród gamingowych rozwiązań nie jest najbardziej popularnym rozwiązaniem. Kolejnym całkiem ciekawym elementem realme Pad X będzie jedna z wersji kolorystycznych – limonkowa wraz czarnymi elementami.

Jeśli realme wyceni swój tablet równie rozsądnie jak poprzednie modele, może to być naprawdę ciekawa alternatywa dla konkurencji. Choć wersja z 6 GB RAMu wydaje się trochę nieco za słaba jak na najbardziej wymagające tytuły. Oczywiście przekonamy się o wydajności urządzenia gdy sampel testowy trafi do redakcji, ale już teraz realme Pad X będzie ciekawym tabletem. Czekacie na najnowsze rozwiązanie od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com